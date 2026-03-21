Иран может дотянуться ракетами до любой страны Европы, кроме одной, – СМИ

Иран предпринял попытку удара по совместной военной базе США и Великобритании на острове Диего-Гарсия, использовав две баллистические ракеты. Это означает, что в теории Ирану будет не сложно ударить по любой стране Европы.

Об этом сообщает Defence Express.

Какую угрозу Европе несет Иран?

По данным The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, одна из ракет вышла из строя еще во время полета. Другую, вероятно, пытались перехватить – один из кораблей ВМС США выпустил по ней противоракету SM-3. В то же время окончательно неизвестно, что именно произошло со вторым снарядом.

Это может быть первая попытка Ирана применить баллистические ракеты промежуточной дальности для поражения цели за пределами Ближнего Востока.

Эксперты обращают внимание: несмотря на неудачу, сам факт такой атаки является показательным. Минимальное расстояние от Ирана до Диего-Гарсия составляет около 4000 километров, что соответствует характеристикам ракет промежуточной дальности – от 3000 до 5500 километров.

Ранее Тегеран официально заявлял, что его ракетная программа ограничивается дальностью до 2000 километров, однако эта атака демонстрирует другое. Если Иран может бить на 4000 километров, что в Европе безопасной остается только Португалия.

Речь идет о ракете типа Khorramshahr. Последние модификации этой линейки, по открытым данным, могут нести боевую часть с кассетными элементами, которые рассеиваются в радиусе 8 километров.

Кроме того, иранские медиа ранее сообщали о разработке новой версии – Khorramshahr-5 – с заявленной дальностью до 12 тысяч километров и боевой частью в 2 тонны, что теоретически позволяет поражать цели даже на территории США.

Что известно об атаке Ирана по базе Диего-Гарсия?