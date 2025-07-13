Террор баллистикой: ГУР озвучило количество ракет "Искандер-М" и KN-23, которыми располагает Россия
- На начало июля Россия имеет примерно 300 баллистических ракет.
- У границы с Украиной развернуто более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов для запуска
Россия время от времени терроризирует Украину баллистическими обстрелами. В ГУР утверждают, что запасы соответствующих ракет у врага сократились.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание LIGA.net, которое осуществило соответствующий запрос в ГУР.
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Сколько баллистических ракет имеет Россия сейчас?
По состоянию на начало июля на вооружении у России есть примерно 300 баллистических ракет:
- 250 "Искандер-М",
- 50 северокорейских аналогов KN-23.
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Также, по данным украинской разведки, сейчас россияне развернули вблизи границы с Украиной более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, которые могут запускать эту баллистику.
Еще в середине мая ГУР сообщала, что оккупанты имеют примерно 580 ракет для этих ОТРК.
Тогда также отмечалось, что Россия увеличила производство. В 2024 году она производила примерно по 40 ракет в месяц, а в этом году – 60 ракет.