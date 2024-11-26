Об этом 24 Каналу рассказал заместитель гендиректора компании по производству РЭБ, эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, заметив, что ракеты JASSM, Storm Shadow, Taurus – это те средства, которых Россия не имеет. Они мечтают создать такие ракеты.

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Почему Украине нужны ракеты JASSM

Как отметил Храпчинский, Россия буквально мечтает создать ракеты с дальностью поражения до 1000 километров, которые будут запускать с тактической авиации. Сейчас они используют важную для них стратегическую авиацию с ракетами, которые могут работать на расстояние 2500-3000 километров.

Известно, что ракеты JASSM способны поразить цель на расстоянии в 360 километров. Другая модификация летит на 950-980 километров.

Это то оружие, которое может существенно помочь решить стратегические вопросы. Понятно, что есть вопрос к нашим партнерам, на какое расстояние мы сможем работать. Есть разрешение на 300 километров. Но есть много важных объектов, которые расположены на большем расстоянии,

– подчеркнул Храпчинский.

Если Украина получит ракеты JASSM, то сможет запускать их с истребителей F-16. К примеру, ракеты Storm Shadow используют с переоборудованных советских самолетов. Также Украина ждет французские истребители Mirage, который тоже может запускать эти ракеты.

Нужно продолжить диалог о Taurus. Хотя мы пока не имеем самолета, который бы использовал эти ракеты. Но шведские Gripen могут нести эту ракету. Если объединить усилия ATACMS, Storm Shadow и JASSM, то уже будут неплохие возможности. А как прибудут самолеты дальней радиолокационной разведки Saab, то сможем самостоятельно смотреть на глубину 600 километров, где стоят российские средства РЭБ и ПВО, чтобы планировать удары,

– сказал Храпчинский.