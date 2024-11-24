24 Канал пишет со ссылкой на Reuters, что Украине придется подождать эти ракеты.

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Что известно о передаче Украине ракет JASSM

Представители США заявили, что Киев должен подождать ракеты, поскольку Соединенные Штаты решают технические проблемы перед любыми поставками.

Три источника издания говорят, что ракеты типа "воздух – поверхность" JASSM могут войти в пакет вооружений, о котором объявят этой осенью. Однако окончательного решения еще не приняли.

Американские чиновники объяснили, что поставки этих ракет могут:

существенно изменить стратегический ландшафт конфликта,

увеличить зону поражения ударов по территории России.

Военные аналитики предположили, что радиус действия ракет JASSM может оттеснить российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров дальше от линии боевых действий.

Это серьезно осложнит способность России поддерживать ее наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество,

– заявили специалисты.

Они объяснили, что запуск JASSM у северной границы Украины с Россией – может позволить ВСУ поражать военные объекты России в Воронеже и Брянске, а на юге – бить по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.

Важно. Ракеты JASSM – это современные крылатые ракеты большой дальности, которые способны поражать цели на расстоянии до 1 000 километров с высокой точностью. Их можно адаптировать и запускать с украинских самолетов МиГ-29, Су-24 и Су-27. Специалисты на Западе убеждены, что усилит военные возможности Украины.