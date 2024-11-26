Про це 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ, експерт з авіації Анатолій Храпчинський, зауваживши, що ракети JASSM, Storm Shadow, Taurus – це ті засоби, яких Росія не має. Вони мріють створити такі ракети.

До теми Reuters писали, що США можуть передати Україні далекобійні JASSM: чому потрібні ці ракети

Чому Україні потрібні ракети JASSM

Як наголосив Храпчинський, Росія буквально мріє створити ракети з дальністю ураження до 1000 кілометрів, які запускатимуть з тактичної авіації. Зараз вони використовують важливу для них стратегічну авіацію з ракетами, які можуть працювати на відстань 2500-3000 кілометрів.

Відомо, що ракети JASSM здатні уразити ціль на відстані у 360 кілометрів. Інша модифікація летить на 950-980 кілометрів.

Це та зброя, яка може суттєво допомогти вирішити стратегічні питання. Зрозуміло, що є питання до наших партнерів, на яку відстань ми зможемо працювати. Є дозвіл на 300 кілометрів. Але є багато важливих об'єктів, які розташовані на більшій відстані,

– підкреслив Храпчинський.

Якщо Україна отримає ракети JASSM, то зможе запускати їх з винищувачів F-16. До прикладу, ракети Storm Shadow використовують з переобладнаних радянських літаків. Також Україна чекає на французькі винищувачі Mirage, який теж може запускати ці ракети.

Потрібно продовжити діалог про Taurus. Хоча ми поки не маємо літака, який би використовував ці ракети. Але шведські Gripen можуть нести цю ракету. Якщо об'єднати зусилля ATACMS, Storm Shadow та JASSM, то вже будуть непогані можливості. А як прибудуть літаки дальньої радіолокаційної розвідки Saab, то зможемо самостійно дивитися на глибину 600 кілометрів, де стоять російські засоби РЕБ та ППО, щоб планувати удари,

– сказав Храпчинський.