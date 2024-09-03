США близки к соглашению о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности, которые могли бы поражать цели вглубь России. Но это может занять несколько месяцев, поскольку США решают технические проблемы перед любой поставкой.

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Это обеспечит Украине преимущество

Ожидается, что эти ракеты воздуха – поверхности (JASSM) войдут в пакет вооружений этой осенью, сообщили три источника, хотя окончательное решение еще не принято. В то же время источники пожелали остаться анонимными, ведь они не уполномочены обсуждать эту тему.

JASSM могут существенно изменить стратегический ландшафт конфликта. Военные аналитики предположили, что внедрение JASSM, которые являются малозаметными и могут поражать дальше, чем большинство других ракет на текущем арсенале Украины, могло бы отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни миль.

Это сделает наступательные операции России более сложными и обеспечит Украине стратегическое преимущество. Запуск их из пунктов вблизи северной границы Украины с Россией мог бы позволить им поражать военные объекты даже в российских городах Воронеж и Брянск.

США "открыты" к передаче

JASSM интегрированы в истребители F-16, каждый из которых может нести по две крылатые ракеты.

В прошлом месяце другое западное издание писало, что администрация Байдена "открыта" для предоставления Украине JASSM. Потребность Украины в качественном оружии только растет, ведь Россия продолжает сосредотачивать усилия на захвате украинских территорий.

JASSM старой модели, изготовлены компанией Lockheed Martin Corp (LMT.N), открывает новую вкладку, имеют радиус действия примерно 230 миль (370 км). Ракеты длиной около 14 футов (4 метра) разработаны как незаметные, поэтому их трудно заметить на радарах. Они также могут летать близко к земле и могут быть запрограммированы на обходные маршруты, избегая ПВО.

Существует также ракета JASSM большей дальности, которая может пролететь более 500 миль. Reuters не смог сразу определить, какой из двух типов рассматривает Вашингтон, но предоставление ракет меньшей дальности уменьшит нагрузку на его запасы.

Предоставление Украине JASSM также будет представлять давление на Вашингтон, чтобы тот снял ограничения на использование Украиной оружия США.

США не заинтересованы в постанні оружия, которое могло бы поражать цели глубоко в России, ведь они боятся эскалации.

Что известно об этих ракетах

Каждая JASSM имеет большую боеголовку весом 1000 фунтов. Несмотря на то, что старые модели могут быть менее устойчивыми к радиоэлектронной борьбе, инфракрасный привод поможет найти цель даже при сильных помехах.