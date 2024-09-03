США близькі до угоди про надання Україні крилатих ракет великої дальності, які могли б уражати цілі вглиб Росії. Але це може зайняти кілька місяців, оскільки США вирішують технічні проблеми перед будь-яким постачанням.

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Це забезпечить Україні перевагу

Очікується, що ці ракети повітря – поверхні (JASSM) увійдуть до пакета озброєнь цієї осені, повідомили три джерела, хоча остаточне рішення ще не прийнято. Водночас джерела забажали залишитись анонімними, адже вони не уповноважені обговорювати цю тему.

JASSM можуть суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту. Військові аналітики припустили, що впровадження JASSM, які є малопомітними і можуть вражати далі, ніж більшість інших ракет на поточному арсеналі України, могло б відсунути російські плацдарми та склади постачання на сотні миль.

Це зробить наступальні операції Росії складнішими та забезпечить Україні стратегічну перевагу. Запуск їх із пунктів поблизу північного кордону України з Росією міг би дозволити їм уражати військові об’єкти навіть у російських містах Воронеж та Брянськ.

США "відкриті" до передачі

JASSM інтегровані у винищувачі F-16, кожен з яких може нести по дві крилаті ракети.

Минулого місяця інше західне видання писало, що адміністрація Байдена "відкрита" для надання Україні JASSM. Потреба України у якісній зброї тільки зростає, адже Росія продовжує зосереджувати зусилля на захопленні українських територій.

JASSM старішої моделі, виготовлені компанією Lockheed Martin Corp (LMT.N), відкриває нову вкладку, мають радіус дії приблизно 230 миль (370 км). Ракети довжиною близько 14 футів (4 метри) розроблені як непомітні, тому їх важко помітити на радарах. Вони також можуть літати близько до землі та можуть бути запрограмовані на обхідні маршрути, уникаючи ППО.

Існує також ракета JASSM більшої дальності, яка може пролетіти понад 500 миль. Reuters не зміг одразу визначити, який із двох типів розглядає Вашингтон, але надання ракет меншої дальності зменшить навантаження на його запаси.

Надання Україні JASSM також буде становити тиск на Вашингтон, щоб той зняв обмеження на використання Україною зброї США.

США не зацікавлені в постанні зброї, яка могла б уражати цілі глибоко в Росії, адже вони бояться ескалації.

Що відомо про ці ракети

Кожна JASSM має велику боєголовку вагою 1000 фунтів. Попри те, що старі моделі можуть бути менш стійкими до радіоелектронної боротьби, інфрачервоний привід допоможе знайти ціль навіть за сильних перешкод.