Россия продолжает искать способы изменить ситуацию на фронте и компенсировать отсутствие стратегических успехов массированными атаками на Украину. В то же время Силы обороны Украины наносят удары по российской военной и нефтяной инфраструктуре, пытаясь ослабить логистику и способность врага вести войну. На этом фоне меняются и подходы к воздушным атакам: оккупанты накапливают ракеты, испытывают новые типы ударных дронов и ищут способы измотать украинскую ПВО.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал 24 Каналу, чего Россия пытается достичь на ключевых направлениях фронта, почему враг ежедневно проводит атаки на гражданскую и критическую инфраструктуру и какую угрозу могут представлять новые "эрзац-ракеты". Он также объяснил, насколько важны удары по российской нефтяной логистике и что нужно уничтожать на дронодромах, чтобы надолго лишить оккупантов возможности запускать беспилотники.

Провал летне-осенней кампании России

Российская армия в течение почти двух третей года топталась на месте, потеряв около трети миллиона личного состава, но так и не достигла стратегических целей. По словам Романа Свитана, так называемая летняя военная кампания 2024 года на самом деле разворачивается только сейчас, с наступлением осенней погоды. Оккупанты ждали туманов и дождей, чтобы нивелировать преимущество украинских FPV-дронов и бросить в бой бронетехнику.

Враг сформировал четыре основных ударных направления, на каждом из которых сосредоточены значительные силы:

Гуляйпольско-Ореховское направление: более 100 тысяч россиян пытаются прорваться со стороны Полег, которые превращены в удобный военный узел с разветвленной железнодорожной сетью.

более 100 тысяч россиян пытаются прорваться со стороны Полег, которые превращены в удобный военный узел с разветвленной железнодорожной сетью. Покровское направление: наступление планируется вдоль высот к востоку от Доброполья с прицелом на Константиновку, Дружковку и Краматорск.

наступление планируется вдоль высот к востоку от Доброполья с прицелом на Константиновку, Дружковку и Краматорск. Константиновско-Бахмутское направление: после потери северной "клешни" в районе Святогорска россияне накапливают силы для лобового удара вдоль трассы Дебальцево – Славянск.

после потери северной "клешни" в районе Святогорска россияне накапливают силы для лобового удара вдоль трассы Дебальцево – Славянск. Лиманско-Купянское направление: здесь продвижение врага успешно остановлено благодаря действиям украинских подразделений, в частности бригады "Хартия" и Третьей штурмовой бригады.

Поскольку на фронте похвастаться нечем, российское руководство сняло любые ограничения на удары по гражданской инфраструктуре Украины. Это делается для того, чтобы создать "дымовую завесу" для собственного населения и скрыть военные провалы.

Настоящая цель ежедневных атак

Между тем постоянные удары реактивными дронами по местам компактного проживания гражданского населения и мостам преследуют четкую военную цель – Россия пытается заставить Украину тратить дефицитные ракеты средней дальности (IRIS-T, NASAMS, Hawk, С-300).

Свитан пояснил, что сейчас украинская авиация и мобильные группы часто вынуждены поражать дроны из пушек. Это эффективно против целей, летящих со скоростью 500 км/ч. Однако, когда Россия запустит массированную волну тяжелых ракет ракеты типа Х-101, скорость которых достигает 800–900 км/ч, пушки и пулеметы станут неэффективными.

Для их перехвата крайне необходимы ракеты, запасы которых враг сейчас пытается исчерпать. Пока украинская ПВО демонстрирует способность сбивать текущие угрозы, Россия сдерживает массированный удар тяжелыми ракетами, возможно, накапливая их к символическим датам.

Следующий этап воздушных атак и опасность "эрзац-ракет"

Следующим этапом воздушной войны, который может развернуться уже весной или летом следующего года, станет массовое использование Россией "эрзац-ракет" (проекты типа "Данте", "Бандероль", "Герань-5").

Это дешевые аналоги крылатых ракет с сигарообразным корпусом, тонким крылом и турбиной. Они будут иметь относительно небольшую боевую часть (100–150 кг), но их главное преимущество будет заключаться в высоте полета и скорости. Такие аппараты будут летать на высотах 7–9 километров. Благодаря струйным течениям на этой высоте их базовая скорость в 700 км/ч будет увеличиваться до 900 км/ч, что сопоставимо с скоростью полноценной ракеты Х-101.

Перехватить такие цели обычными поршневыми дронами-перехватчиками будет невозможно – они их просто не догонят. Для противодействия этой угрозе Украине уже сейчас необходимо разрабатывать и модернизировать собственные зенитные ракеты (например, на базе комплекса РК-1), увеличивая их высоту полета как минимум до 10 километров и усиливая двигатели.

Если Россия наладит массовое производство таких "эрзац-ракет" (до 100 штук в сутки) с помощью китайских двигателей, это станет серьезным вызовом для неподготовленной системы ПВО.

Уничтожение нефтяной логистики России

Пока Россия пытается истощить украинскую оборону, Силы обороны Украины наносят болезненные удары по критической инфраструктуре врага. Успешная атака беспилотников СБУ по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара" является показательным примером такой стратегии.

ЛПДС "Самара" – это не просто нефтебаза, а один из крупнейших в Европе технологических центров перераспределения нефти. Там сходятся четыре магистрали, происходит смешивание нефти до экспортной марки Urals и закачка ее в трубопроводы "Дружба" и БТС-2. Станция располагает резервуарным парком объемом около 1,5 миллиона кубических метров.

В результате удара были полностью уничтожены три огромных резервуара емкостью по 50 тысяч тонн, строительство каждого из которых обходится в десятки миллионов долларов и длится около двух лет. Это безвозвратные потери для российской экономики. Кроме того, повреждение насосов останавливает перекачку нефти. По оценкам эксперта, вывод из строя трех-четырех подобных станций подряд способен полностью остановить движение нефти в трубе, поскольку упадет давление, а без местных химических лабораторий, что выдают сертификаты происхождения, нефтеперерабатывающие заводы не смогут принимать сырье.

Проблема уничтожения дронодромов

Еще одним направлением противодействия являются удары по местам запуска российских беспилотников, таким как дронодром Цимбулова в Орловской области. Однако "Свитан" подчеркивает, что уничтожение самих пусковых платформ (рельсов) не дает долгосрочного эффекта, ведь их легко восстановить в чистом поле.

Настоящими целями должны быть склады со взрывчаткой, цеха крупноузловой сборки и инженерный персонал, программирующий маршруты. Для эффективного поражения таких объектов на глубине более 150 километров украинским дронам необходимо прямое управление через спутниковую связь.

Именно поэтому критически важным остается вопрос получения разрешения на использование систем Starlink над территорией России, что позволит операторам наводить беспилотники на конкретные цеха или казармы в режиме реального времени.

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