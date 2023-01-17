Один из самых больших показателей: сколько ракет "Калибр" Россия держит в Черном море
Россия держит в Черном море чуть ли не рекордное количество ракет "Калибр". В море находится 6 ракетоносителей.
Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 17 января в эфире телемарафона заявила, что есть признаки даже дополнительного переснаряжения носителей ракет.
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Что Россия стянула в Черное море
Сегодня (17 января – 24 Канал) мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море, до 44 ракет.
– заявила Гуменюк.
Это максимально возможный залп для шести ракетоносителей. Кроме того, она отметила, что самый большой показатель количества российских ракет в Черном море, зафиксированный ВСУ с 24 февраля 2022 года, составлял 48 ракет.
По словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, базирование ракетоносителей в море на боевых позициях, их снаряжение и количество может свидетельствовать о продолжении ракетных атак.
Что известно о ситуации в Черном море
- 15 января Наталья Гуменюк объясняла, что россияне во время массированной атаки на Украину 14 января использовали не все ракеты. Из 36 единиц они оставили ориентировочно половину.
- Именно поэтому начальница пресс-центра предупредила о новой угрозе ракетных атак. Хотя и подтвердила, что запасы врагов постепенно иссякают.
- Однако уже 15 января Кремль снова увеличил в море количество ракетоносителей до 6. Всего кораблей стянули 16. Поэтому Наталья Гуменюк посоветовала реагировать на сигналы воздушной тревоги и идти в укрытие.