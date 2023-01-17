Один из самых больших показателей: сколько ракет "Калибр" Россия держит в Черном море

Россия держит в Черном море чуть ли не рекордное количество ракет "Калибр". В море находится 6 ракетоносителей.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 17 января в эфире телемарафона заявила, что есть признаки даже дополнительного переснаряжения носителей ракет.

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Сегодня (17 января – 24 Канал) мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море, до 44 ракет.

– заявила Гуменюк.

Это максимально возможный залп для шести ракетоносителей. Кроме того, она отметила, что самый большой показатель количества российских ракет в Черном море, зафиксированный ВСУ с 24 февраля 2022 года, составлял 48 ракет.

По словам начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, базирование ракетоносителей в море на боевых позициях, их снаряжение и количество может свидетельствовать о продолжении ракетных атак.

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