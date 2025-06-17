Авиаэксперт сказал, чем крайне опасны ракеты с кассетными боеприпасами

Россияне применили ракеты с кассетными боеприпасами во время массированной атаки на Киев в ночь на 17 июня. Также периодически враг атакует гражданские города "Шахедами" со шрапнелью.

Россия сознательно запускает ракеты и дроны с суббоеприпасами, которые имеют большое количество поражающих элементов для того, чтобы поразить как можно больше людей. В эфире 24 Канала авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал о коварных особенностях этих боеприпасов.

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В чем опасность ракет с суббоеприпасами

В течение последних недель россияне увеличили использование вооружения с суббоеприпасами. Враг начал регулярно использовать типы боеприпасов, ключевое предназначение которых – поражение гражданского населения в случае использования по жилым массивам.

Ракеты с суббоеприпасами – оружие неизбирательного действия. Оно, как правило, приводит к ранению значительного количества людей и разрушению зданий,

– отметил Долинце.

По его словам, такие суббоеприпасы Россия использует в течение последних месяцев регулярно не только в крылатых ракетах, но и в дронах-камикадзе, в частности, путем сброса соответствующих боеприпасов во время пролета над населенными пунктами.

Сами боеприпасы могут не сразу детонировать, а фактически осуществлять отложенную детонацию или в случае обнаружения приближения человека, или по таймеру.

К слову, россияне ударили по 27 локациям в разных районах Киева. В столице повреждены жилые дома, образовательные учреждения, объекты критической инфраструктуры.