Зеленский указал на причастность Европы и США к смертельному удару по Киеву

Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает получать компоненты для производства своих ракет и дронов из стран цивилизованного мира. Президент подчеркнул, что такое сотрудничество является смертоносным не только для украинцев.

14 мая Россия массированно ударила по Киеву ракетами, которые изготовила в этом году. Без компонентов от компаний из Европы, Японии, США враг просто не смог бы сделать эти снаряды. Об этом президент сообщил в вечернем обращении.

Смотрите также Ищут новых солдат: Зеленский объяснил путинский закон о Приднестровье

Как Запад помогает России убивать украинцев?

По словам политика, большинство других средств поражения, которыми россияне бьют по украинским городам, тоже содержат западные компоненты.

Владимир Зеленский предупредил, что связи России с миром, которые помогают ей вести войну, представляют угрозу не только для Украины, но и для других стран.

Если российская военная машина выстоит, Москва может направить агрессию против Европы и других соседей.

Президент напомнил, что Россия уже проявляла свою агрессию в Сирии и странах Африки.

Он также отметил, что сейчас российские силы в значительной степени сдерживает украинская оборона.

Но что будет дальше, куда дальше россияне пойдут? Нужна решимость толкать эту страну так, чтобы она становилась более безопасной для мира. Санкции, все другие формы давления – лучший инструмент для этого,

– подытожил политик.

Ранее Зеленский рассказал, что по 9-этажке в Киеве попала ракета Х-101. Предварительный анализ указывает, что ракета могла быть изготовлена во втором квартале текущего года. По его мнению, это означает, что Россия и в дальнейшем получает нужные детали, технику и ресурсы для производства оружия в обход международных санкций.

Напомним, что в результате удара по 9-этажке в Дарницком районе Киева погибли 24 человека, среди них три девочки – 12, 15 и 17 лет.

В дронах России тоже нашли компоненты из США, Европы и Японии

В российском оружии все чаще находят современные западные компоненты, изготовленные уже в 2025 году. Об этом заявляет уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Так, в российских дронах фиксируют детали из Германии, Японии, Швейцарии, США, Тайваня и Великобритании. Также в беспилотниках обнаружили новый блок активации Transit Brd и компоненты компании STMielectronics. Власюк отметил, что это свидетельствует о том, что Россия и в дальнейшем находит способы получать западные технологии в обход ограничений.

В то же время санкции уже дают определенный результат. По словам чиновника, в новых российских дронах почти не осталось компонентов из Нидерландов, что может свидетельствовать об эффективности санкций и сотрудничества с партнерами.

Также он заявил, что в 2025 году санкции уже нанесли России не менее 7 миллиардов долларов убытков. Украина и партнеры сейчас работают над новыми ограничениями, в частности для нефтяной отрасли и инфраструктуры транспортировки нефти.

По словам Власюка, главная задача санкций – перекрыть России доступ к технологиям для войны и уменьшить доходы, которыми она финансирует агрессию.

Ранее ГУР обнародовало список из 66 единиц иностранного оборудования, которое используют предприятия российского ВПК. Это техника немецкого, японского, тайваньского, австрийского и швейцарского производства. В украинской разведке объясняют, что иностранные технологии поставляют России через третьи страны, в частности из-за недостаточного контроля за конечным потребителем.