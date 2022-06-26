Ракеты, которыми россияне ударили по Киеву, стоят от 5 миллионов долларов за одну

Россияне утром 26 июня нанесли удар по Киеву ракетами типа Х. Они достаточно современны и дороги.

Стоимость одной ракеты составляет от 5 миллионов долларов и выше. Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Одни из самых дорогих российских ракет

Ракеты запустили из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 из акватории Каспийского моря. На вооружении этих бомбардировщиков стоят высокоточные ракеты типа Х-101. Вероятно, ими и били по Киеву. Ракетам прокладывают маршрут от Каспия. Они летят, прижимаясь к земле, что значительно усложняет их обнаружение для наших сил ПВО.

Ранее Игнат тоже отмечал, что ракеты Х-101 – одни из самых дорогих в России.

Россияне перекинули бомбардировщики на Север

Представитель предположил, что по Черкасской области россияне уже ударили ракетами типа Х-22. Они могут развивать скорость около 3 тысяч километров в час. Запускают их из дальних бомбардировщиков ТУ-22М3.

Ранее Россия запускала ракеты из Ростовской области или Черного моря. Теперь оккупанты перекинули эти самолеты на север. Залетая в воздушное пространство Беларуси, бомбардировщик наносит удары по северным областям, потому что ракета имеет дальность всего 600 километров.

Кстати, наиболее разрушительными, по словам Игната, комплексы "Искандер" и советская "Точка-У". Сбивать их ракеты украинской ПВО тяжелее всего.

Ракетный удар по Киеву: что известно

Одна из российских ракет попала в киевскую многоэтажку в Шевченковском районе. Вспыхнул пожар.

В результате обстрела пострадали 6 человек. Один человек, к сожалению, погиб. Четырех раненых госпитализировали, среди них – 7-летняя девочка. Двое получили легкие травмы, поэтому будут лечиться амбулаторно.

Еще одна вражеская ракета прилетела в детский сад, а остальные – сбили подразделения противовоздушной обороны. Также снаряд повредил водопровод в районе.

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