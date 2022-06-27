Ракеты летят в Украину: белорусы подписали соглашение с дьяволом

Ракеты летят в Украину. Ракеты летят на Киев. Ракеты летят. И ракеты летят с территории Беларуси. И украинцы очень часто обвиняют белорусов.

И правда, в этом есть. Это не только заслуга узурпатора Лукашенко. В этом есть судьба вины каждого абсолютно каждого белоруса. Как и безоговорочная вина каждого россиянина.

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Но есть "но"

Но. Есть одно но. В чем именно их вина? Потому что очень часто украинцы говорят, что вина белорусов в том, что они молчат, не протестуют. Но это уже одно место.

Белорусы потеряли все гораздо раньше. Сейчас уже ни один протест ничего не изменит. Когда в стране нет демократии, когда разрушены институты, протест – это форма отчаяния и не больше. Потому что уже поздно. Потому что все потеряно гораздо раньше. Протест уже не может привести к чему-либо, кроме избиения протестующих. Потому что нет партий, нет независимых СМИ, нет оппозиции, нет институтов.

Узурпаторы не рождаются врасплох. Они вырастают на удобрении безразличия граждан. Очень часто они выигрывают на демократических выборах. А дальше, шаг за шагом, сворачивают демократию. И в один момент становится ясно, что от избирателей уже ничего не зависит. А потом улетают ракеты. И убивают украинцев. Детей. Женщин. Воинов.

. Но не в том, что не протестуют сейчас, когда от их имени летят ракеты. А в том, что когда-то пошли на сделку с дьяволом. Променяли немного свободы на кажущуюся стабильность. И казалось, что только немного. А потом еще немного. И еще. И еще.

Белорусы пошли на сделку с дьяволом / Фото Getty Images

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Урок для украинцев

И этот урок нам всем. Это урок о том, что свобода важна на 100 процентов. Если вам предлагают обменять хоть каплю свободы на колбасу, стабильность или ностальгию, то из вас хотят выпить все, до последней капли. Капли крови.

В том числе капли крови невиновных украинцев. Но ведь не только. Узурпатор пьет кровь белорусов с большим восторгом, чем украинскую. И белорусам с этим жить. Ибо когда-то они простили первое убийство журналиста под Минском, потому что подумали, что парламент – это лишняя шумиха. Потому что решили, что свобода не важна…

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