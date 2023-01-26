Ракеты летят в направлении Львовщины, – ОВА

26 января 2023, 09:29
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Максим Козицкий

Россия утром 26 января приступила к массированной ракетной атаке по Украине. По состоянию на 09.26 известно, что ракеты летят в сторону Львовской области.

Максим Козицкий заявил, что ракеты уже находятся в воздушном пространстве соседней области. Они двигаются в сторону Львовской области.

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Козицкий призвал местных жителей не пренебрегать правилами безопасности.

 

 

Автор: Мар'яна Бекало