Ракеты летят в направлении Львовщины, – ОВА
26 января 2023, 09:29Читати новину українською
Источник:Максим Козицкий
Россия утром 26 января приступила к массированной ракетной атаке по Украине. По состоянию на 09.26 известно, что ракеты летят в сторону Львовской области.
Максим Козицкий заявил, что ракеты уже находятся в воздушном пространстве соседней области. Они двигаются в сторону Львовской области.
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Козицкий призвал местных жителей не пренебрегать правилами безопасности.