"Запасы еще глубокие": при каком условии могут сократить поставки ракет для Patriot

Война на Ближнем Востоке породила множество вопросов о том, что теперь будет с помощью Украине и хватит ли нам ракет для систем Patriot. Понятно, что сейчас США их используют в противостоянии с Ираном.

Стоит понимать, что для сбития одной баллистической ракеты, обычно, используют от двух до четырех ракет Patriot. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что до сих пор американские запасы были довольно большими.

К теме Производить ракеты к Patriot в Украине – фантастика или реальность? Авиаэксперт о баллистике РФ и обстрелах летом

Могут ли уменьшить предоставление ракет для Украины?

В прессе сообщали, что Иран выпустил по ОАЭ 137 баллистических ракет, почти все они были перехвачены, в частности системами Patriot. Осторожно можно сказать, что за этот один залп американцы потратили до 300 своих ракет Patriot. Их годовое производство – это 620 – 650 ракет.

Но нужны понимать, что в этой арифметике еще есть другие моменты. Самое главное, что ракеты производили еще с 1970-ых годов, а широкомасштабного использования практически не было. Можно вспомнить лишь 1990-е годы, когда шла война в Персидском заливе и другие небольшие конфликты.

Кроме того, в этом регионе есть страна Саудовская Аравия, которая имеет лицензионное производство ракет для Patriot. Конечно, они производят их исключительно для своих нужд, но хотя бы одна страна уже защищена собственными средствами,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Кувейт также закупал Patriot, но неизвестно сколько именно ракет он имеет. Поэтому опасность будет только в том случае, если война на Ближнем Востоке затянется и так повлияет на поставки ракет со стороны США.

"Но мы должны понимать, что запасы, арсенала у союзников довольно глубокие. Нельзя сказать, что они исчерпаны, или ракет нет", – подчеркнул военный эксперт.

Обратите внимание! Политолог Владимир Фесенко акцентирует на том, что обострение на Ближнем Востоке может создать определенную нехватку для Украины. Риск также распространяется из-за географии атак Ирана, ведь удары направляют по американским базам в разных странах, а в таких условиях ракеты теряют быстрее, чем есть возможность пополнить запасы.

Как война на Ближнем Востоке может сказаться на Украине?