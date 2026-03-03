"Запасы еще глубокие": при каком условии могут сократить поставки ракет для Patriot
- США могут сократить поставки ракет Patriot для Украины, если будут изменения в войне на Ближнем Востоке.
- Запасы у Америки и союзников довольно большие, к тому же широкомасштабного использования этих ракет не было до начала войны с Ираном.
Война на Ближнем Востоке породила множество вопросов о том, что теперь будет с помощью Украине и хватит ли нам ракет для систем Patriot. Понятно, что сейчас США их используют в противостоянии с Ираном.
Стоит понимать, что для сбития одной баллистической ракеты, обычно, используют от двух до четырех ракет Patriot. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что до сих пор американские запасы были довольно большими.
К теме Производить ракеты к Patriot в Украине – фантастика или реальность? Авиаэксперт о баллистике РФ и обстрелах летом
Могут ли уменьшить предоставление ракет для Украины?
В прессе сообщали, что Иран выпустил по ОАЭ 137 баллистических ракет, почти все они были перехвачены, в частности системами Patriot. Осторожно можно сказать, что за этот один залп американцы потратили до 300 своих ракет Patriot. Их годовое производство – это 620 – 650 ракет.
Но нужны понимать, что в этой арифметике еще есть другие моменты. Самое главное, что ракеты производили еще с 1970-ых годов, а широкомасштабного использования практически не было. Можно вспомнить лишь 1990-е годы, когда шла война в Персидском заливе и другие небольшие конфликты.
Кроме того, в этом регионе есть страна Саудовская Аравия, которая имеет лицензионное производство ракет для Patriot. Конечно, они производят их исключительно для своих нужд, но хотя бы одна страна уже защищена собственными средствами,
– подчеркнул Павел Нарожный.
Кувейт также закупал Patriot, но неизвестно сколько именно ракет он имеет. Поэтому опасность будет только в том случае, если война на Ближнем Востоке затянется и так повлияет на поставки ракет со стороны США.
"Но мы должны понимать, что запасы, арсенала у союзников довольно глубокие. Нельзя сказать, что они исчерпаны, или ракет нет", – подчеркнул военный эксперт.
Обратите внимание! Политолог Владимир Фесенко акцентирует на том, что обострение на Ближнем Востоке может создать определенную нехватку для Украины. Риск также распространяется из-за географии атак Ирана, ведь удары направляют по американским базам в разных странах, а в таких условиях ракеты теряют быстрее, чем есть возможность пополнить запасы.
Как война на Ближнем Востоке может сказаться на Украине?
В Офисе Президента отметили, что операция США против Ирана поможет окончательно вытеснить из этого региона Россию. Владимир Путин уже теряет влияние, его позиция не влияет на ситуацию. Чем больше успехов будут иметь Соединенные Штаты, тем быстрее будет развеиваться иллюзия, что глава Кремля якобы влиятельный лидер.
Министр энергетики Норвегии заявил, что конфликт на Ближнем Востоке в очередной раз актуализировал вопрос о запрете импорта российского газа. Цены на газ в Европе уже достигли максимума, ведь выросли на 75%. Как известно, Иран блокирует Ормузский пролив, чтобы танкеры с газом Катара не могли проходить.
Владимир Зеленский обратился к странам Ближнего Востока с предложением о том, что Украина готова предоставить им свои дроны-перехватчики в обмен на ракеты к системе Patriot. По словам президента, это укрепит противовоздушную оборону обеих сторон во время комбинированных ударов.