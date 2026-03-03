Варто розуміти, що для збиття однієї балістичної ракети, зазвичай, використовують від двох до чотирьох ракет Patriot. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що до цього часу американські запаси були доволі великими.

Чи можуть зменшити надання ракет для України?

У пресі повідомляли, що Іран випустив по ОАЕ 137 балістичних ракет, майже всі вони були перехоплені, зокрема системами Patriot. Обережно можна сказати, що за цей один залп американці витратили до 300 своїх ракет Patriot. Їхнє річне виробництво – це 620 – 650 ракет.

Але потрібні розуміти, що в цій арифметиці ще є інші моменти. Найголовніше, що ракети виробляли ще з 1970-их років, а широкомасштабного використання практично не було. Можна згадати лише 1990-ті роки, коли йшла війна у Перській затоці та інші невеликі конфлікти.

Крім того, у цьому регіоні є країна Саудівська Аравія, яка має ліцензійне виробництво ракет для Patriot. Звісно, вони виробляють їх виключно для своїх потреб, але хоча б одна країна вже захищена власними засобами,

– підкреслив Павло Нарожний.

Кувейт також закуповував Patriot, але невідомо скільки саме ракет він має. Тому небезпека буде лише у тому випадку, якщо війна на Близькому Сході затягнеться і так вплине на постачання ракет з боку США.

"Але ми повинні розуміти, що запаси, арсенали у союзників доволі глибокі. Не можна сказати, що вони вичерпані, чи ракет немає", – наголосив військовий експерт.

Зверніть увагу! Політолог Володимир Фесенко акцентує на тому, що загострення на Близькому Сході може створити певну нестачу для України. Ризик також поширюється через географію атак Ірану, адже удари спрямовують по американських базах у різних країнах, а в таких умовах ракети втрачають швидше, ніж є змога поповнити запаси.

Як війна на Близькому Сході може позначитися на Україні?