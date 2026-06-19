В Пентагоне впечатлены разработками Украины: Зеленский получил интересное предложение от Трампа

После встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в США появились позитивные сигналы для украинской оборонной промышленности. Речь идет не только о возможности производства ракет для систем Patriot в Украине, но и о более широком сотрудничестве в сфере военных технологий.

Американский политик и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус в эфире 24 Канала рассказал, какое предложение получил Зеленский. По его словам, в Пентагоне впечатлены украинскими разработками и хотят получить доступ к технологиям, которые Украина создала во время войны.

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В США отходят от роли посредника

После встречи Зеленского с Трампом рано говорить, что президент США полностью встал на сторону Украины. Пинкус обратил внимание, что во время пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Трамп избежал прямого осуждения Путина, когда его спросили о российской агрессии. Это показывает, что публично он по-прежнему действует осторожно.

Трамп вроде бы уже отмахнулся от России и будет занимать позицию, которую обязан занимать, – на стороне Украины. Но этого пока не слышно из его уст,

– сказал Пинкус.

В то же время в Вашингтоне всё яснее признают, что переговорный процесс с Россией зашёл в тупик. Пинкус упомянул заявление Марко Рубио о том, что Америка выходит из этого процесса, и назвал это правильным шагом. По его мнению, США не должны были выступать посредником между страной, которая защищается, и агрессором.

Не следовало вступать в эти переговоры в статусе посредника. Это аморально и даже преступно – президенту Америки заниматься посредничеством между добром и злом,

– подчеркнул американский политик.

После разговора Зеленского с Трампом для Киева важен не только тон американского президента, но и готовность США переходить к конкретным оборонным решениям. Пока что это еще не полный разворот Вашингтона, но уже сигнал о том, что открывается пространство для более глубокого военно-технологического сотрудничества.

Ракеты Patriot могут производить в Украине

Одним из таких решений может стать производство ракет для систем Patriot по лицензии. Для Украины это критически важный вопрос, ведь эти ракеты нужны не когда-то в будущем, а уже сейчас – для перехвата российских ударов и укрепления противовоздушной обороны.

Ракеты Patriot хорошо зарекомендовали себя на протяжении всей войны в Украине. Это потрясающая новость, но возникает вопрос, как быстро это произойдет,

– сказал американский политик.

По его словам, речь идет именно о производстве на украинской территории, а не о переносе такого проекта в Польшу, Швецию или Великобританию. Это сложный и опасный формат, поскольку Россия будет пытаться обнаружить такие объекты, однако американские технологии должны сопровождаться и американскими требованиями к безопасности.

Америка будет обеспечивать сопроводительные меры безопасности. Территории, где находятся американские технологии, должны быть защищены,

– отметил Пинкус.

У Украины уже есть опыт размещения важных производств в защищенных подземных помещениях, в частности на западе страны. Но даже если запуск лицензионного производства станет более отдаленной перспективой, ракеты нужны сейчас. Пинкус предположил, что в условиях относительного затишья между США и Ираном часть ракет, которые наращивают американские заводы, могут быстрее перенаправить в Украину.

Пентагон заинтересовался украинскими разработками

Отдельная часть разговора касается уже не только американских ракет, но и украинских технологий. По словам Пинкуса, в США внимательно следят за тем, что Украина создала во время войны, и хотят оформить сотрудничество так, чтобы эти разработки были защищены и могли масштабироваться.

Украинцы сегодня поражают своими изобретениями и конструкторскими разработками. Американцы говорят: мы хотели бы покупать это у Украины, но должны быть уверены, что это никто не украдет,

– рассказал американский политик.

Речь идет о более широком обмене: США могут предоставлять лицензии на производство необходимого Украине вооружения, а Украина — открывать доступ к собственным технологическим наработкам в рамках контрактов. Причём, по словам Пинкуса, речь идёт не только о ракетах для Patriot, но и о других видах оружия, в которых Украина остро нуждается.

Зеленский говорит: давайте так – вы нам лицензии на производство, а мы вам даем доступ к нашей интеллектуальной собственности. Так будем сотрудничать вместе,

– пояснил он.

Такой формат может означать значительно более глубокое сближение оборонных секторов Украины и США. Американские технологии будут оставаться в Украине на постоянной основе, а украинские решения получат шанс выйти на новый уровень производства и защиты. Пинкус назвал это правильным направлением, но подчеркнул: ключевой вопрос заключается в том, как быстро эти договоренности перейдут от обещаний к реальной работе.

Пинкус объяснил, какое предложение получил Зеленский от Трампа: смотрите видео