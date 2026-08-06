Об этом глава МИД заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Что сказал Сибига?

Андрей Сибига ответил, на каком этапе находятся переговоры о предоставлении лицензии на производство ракет-перехватчиков. Министр отметил, что государство работает над локализацией производства критически важных видов вооружения. По его словам, Украина хочет уменьшить зависимость от иностранных поставок.

Он подчеркнул, что дипломаты сотрудничают с международными партнерами по этим вопросам. Часть проектов находится на стадии переговоров, в то же время некоторые уже реализуются.

Учитывая наш уникальный опыт, мы считаем, что локализация производств в Киеве максимально ускорит процесс. В силу различных причин и обстоятельств, если говорить с бюрократической точки зрения, то, что мы в Украине делаем за месяц, в некоторых странах Европы производят годами,

– подчеркнул Сибига.

Дипломат отметил, что партнерам это также выгодно. Преимуществом, по его словам, станет прямой доступ к тестированию продукции в боевых условиях.

Министр отметил, что Украина и в дальнейшем будет работать над получением лицензий. Дипломат подчеркнул, что некоторые страны уже предоставили доступ.

Сибига назвал ключевой задачей укрепление противоракетной обороны. Он рассказал, что США могут производить около 600 ракет PAC-3 для Patriot в год.

Учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, мы понимаем, как непросто нам сейчас получать, покупать, обменивать, добывать эти ракеты. Мы буквально боремся за каждую ракету, и сегодня будут еще отдельные совещания по этому поводу,

– рассказал Сибига.

Министр добавил, что Украина продолжает работать с партнерами, в том числе США, по поставкам для систем ПВО.

Также известно, что Дональд Трамп отклонил просьбу Владимира Зеленского о передаче сотен дополнительных ракет-перехватчиков для Patriot. Как пишет Financial Times, американский лидер объяснил свою позицию тем, что у США ограниченные запасы.