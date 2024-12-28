Получила ли Россия баллистические ракетм KN-15 с дальностью до 2 000 километров: что говорит разведка

Разведка опровергла информацию о поставках в Россию северокорейских баллистических ракет KN-15. Они имеют дальность до 2000 тысяч километров.

Медиа распространили эту информацию без достаточной проверки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова в эфире Новости.Live.

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Передала ли КНДР России дальнобойные ракеты

В ГУР опровергли информацию, что Россия получила от КНДР ракеты KN-15, способные поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

По словам Андрея Юсова, отдельные медиа распространили эти данные без достаточной проверки. Юсов отметил, что эшелоны поездов, которые якобы использовались для транспортировки ракет, не соответствуют необходимым габаритам для перевозки KN-15 (Pukguksong-2). Ни ракеты, ни установки не поместятся в те эшелоны.

Справка: Ракета Pukguksong-2 имеет дальность более 1200 километров и может нести ядерные заряды. Это секретная разработка КНДР, ее характеристики малоизвестны. Впрочем, вероятно, что к ее созданию приложилась Россия, в частности двигателями, похожими с "Искандером" и пусковой установкой как на советских образцах.

Он подтвердил, что действительно, в эшелонах было оружие, но речь идет о самоходных артиллерийских установках и РСЗО. Об их поставках в Россию из КНДР было известно заранее.