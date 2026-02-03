НАТО работает над тем, чтобы обеспечить скорейшую поставку ракет ПВО для Украины, – Рютте

Альянс активно работает над тем, чтобы ускорить поставки дополнительных ракет для противовоздушной обороны Украины. Программа PURL уже обеспечила значительную часть поставок, но потребности Украины значительно выше имеющихся объемов.

НАТО также готовит новую встречу в формате "Рамштайн", чтобы согласовать дальнейшие шаги поддержки. Об этом Марк Рютте заявил во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 3 февраля.

Что сказал Рютте о поставках ракет для ПВО?

Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины сказал, что Альянс делает все возможное для ускорения поставок дополнительных ракет ПВО в Украину.

Он напомнил, что программа PURL уже обеспечила около 75% ракет для батарей Patriot и 90% ракет для других систем ПВО, но этого недостаточно, учитывая потребности украинской обороны.

Я абсолютно уверен, что Украина нуждается в гораздо большем. И мы срочно работаем над тем, чтобы обеспечить скорейшую поставку дополнительного оборудования. Не только через PURL, но и из любых других источников, где можно найти поставки,

– сказал Рютте.

Какими будут следующие шаги НАТО?

Генсек НАТО также анонсировал проведение следующей встречи в формате "Рамштайн", где союзники обсудят дальнейшие шаги поддержки Украины и пути увеличения поставок вооружений.

Он также планирует отдельную встречу с министром обороны Украины, чтобы согласовать технические и логистические вопросы дальнейшего сотрудничества.

Рютте заверил, что НАТО и в дальнейшем будет поддерживать суверенитет и безопасность Украины, а также стремится к справедливому и прочному миру.

Какие еще заявления сделал Рютте во время конференции?