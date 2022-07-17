В Defence Express ответили, почему враг начал бить ракетами С-300 по наземным целям
Оккупанты в Украине используют зенитно-ракетные комплексы С-300 для ударов по наземным целям. Попадать по объектам россиянам помогают корректировщики огня.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он напомнил, что ЗРК С-300 предназначен для борьбы с самолетами в воздухе.
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В чем специфика наведения ракет С-300
Впрочем, по словам Киричевского, в советских комплексах С-300 была заложена опция стрельбы по наземным целям.
Но специфика их наведения по наземным целям очень сложна. Надо знать координаты цели буквально до миллиметра,
– подчеркнул военный эксперт.
Он добавил, что оккупантам тяжело самостоятельно наводить ракеты.
Как корректировщики помогают врагу
Самый неприятный фактор, по словам военного эксперта, состоит в том, что в наведении ракет врагу помогают корректировщики. Благодаря информации, которую они передают, россияне наносят удары ракетами С-300, в частности, по Николаеву.
Чтобы попадать, оккупантам нужны очень точные координаты. Они, к сожалению, получают эти данные от девиантных личностей, которых в Николаеве много,
– отметил Киричевский.
Он добавил, что без точных координат масштабы разрушений от российских ракет могли бы быть меньше.
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Впрочем, по мнению военного эксперта, в этих ракетных обстрелах есть и положительный момент.
Чем больше россияне будут так бить своими ракетами С-300 вместо того, чтобы использовать их по прямому назначению, тем проще будет действовать нашей авиации во время контрнаступательных действий на юге Украины.
– подчеркнул Киричевский.
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Запуск ракет С-300 по наземным целям: вероятные причины
- россия начала активно использовать для удара ЗРК С-300. Использование техники таким образом неэффективно. В американском Институте изучения войны считают, что активное использование россией С-300 может свидетельствовать об истощении запасов более мощных ракет.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о том, что захватчики пытаются наносить удары с далекого расстояния. По его словам, у россии очень много комплексов С-300. Поэтому оккупанты переработали модуль ЗРК, чтобы эти ракеты могли поражать наземные цели.
- Военный эксперт Defence Express Иван Киричевский ранее рассказывал о том, что С-300 имеют определенную специфику поражения цели. По его словам, в ракетах взрывчатки не очень много, но при взрыве появляется большое количество обломков.