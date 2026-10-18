Украина получит дополнительную партию ракет Storm Shadow: как они помогут ВСУ

Великобритания намерена предоставить Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow. Они чрезвычайно эффективно действуют против ближнего тыла противника.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, Силы обороны уже неоднократно применяли эти ракеты. У врага будут проблемы.

Куда могут поразить ракеты Storm Shadow?

Как подчеркнул Криволап, Украина сейчас активно развивает дальнобойные удары вглубь территории России. Например, 16 октября Силы обороны поразили Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК), расположенный на расстоянии около 2500 километров от Украины.

Не менее важны удары по оперативному тылу врага. Именно там сосредоточена логистика группировки оккупантов в Украине, их штабы и т. д. Именно на таком расстоянии действуют ракеты Storm Shadow.

О дальнобойных ударах много пишут, о миддл-страйках говорят меньше. А ракеты Storm Shadow как раз действуют на расстоянии до 300 километров. Я сомневаюсь, что нам передадут версии с дальностью почти 500 километров,

– отметил Криволап.

Силы обороны научились эффективно использовать эти дальнобойные ракеты. Их применяют параллельно с другими средствами поражения, которые перегружают российскую ПВО.

Авиаэксперт рассказал, что известно о ракетах Storm Shadow: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что в конце августа Силы обороны, вероятно, и поразили этими ракетами два объекта 51-й армии России вблизи Донецка. Тогда удалось вывести из строя основной и запасной командные пункты, которые были надежно укреплены.