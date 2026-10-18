Про це в ефірі 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, Сили оборони вже неодноразово застосовували ці ракети. У ворога будуть проблеми.

Куди можуть вдарити ракети Storm Shadow?

Як наголосив Криволап, Україна зараз посилено розвиває далекобійні удари вглиб території Росії. До прикладу, 16 жовтня Сили оборони уразили Сургутський завод зі стабілізації конденсату (ЗСК), який розташований на відстані близько 2500 кілометрів від України.

Не менш важливими є удари по оперативному тилу ворога. Саме там зосереджена логістика угруповання окупантів в Україні, їхні штаби тощо. Саме на такій відстані працюють ракети Storm Shadow.

Далекобійні удари багато висвітлюють, про мідл-страйки говорять менше. А ракети Storm Shadow якраз діють на відстані до 300 кілометрів. Я сумніваюся, що нам передадуть версії на майже 500 кілометрів,

– зауважив Криволап.

Сили оборони навчилися ефективно використовувати ці далекобійні ракети. Їх застосовують паралельно з іншими засобами ураження, які перевантажують російську ППО.

Авіаексперт розповів, що відомо про ракети Storm Shadow: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, наприкінці серпня Сили оборони, ймовірно, уразили цими ракетами два об'єкти 51 армії Росії поблизу Донецька. Тоді вдалося вибити основний та запасний командні пункти, які були надійно укріплені.