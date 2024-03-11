Также появилась запись разговора немецких офицеров о возможности использования Taurus по Крымскому мосту. В то же время западные СМИ отмечают, что Россия вероятно была готова применить тактическое ядерное оружие по территории Украины, если бы контрнаступление ВСУ угрожало удержанию Крыма оккупантами. Военный эксперт Петр Черник предположил в разговоре с 24 Каналом, что именно возможный удар Taurus по Крымскому мосту может быть фактором, который сдерживает канцлера Германии от передачи этих ракет Украине.

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Игра может быть бесконечной

Нельзя отменять ядерного безумия со стороны Владимира Путина, и никто не знает, где "точка невозврата". Однако она сейчас ближе, чем во время Карибского ядерного кризиса.

Справка. Карибский кризис, который произошел в 1962 году, вылился в напряженное противостояние между Советским Союзом и США. Причиной его стало тайное размещение советских ядерных ракет на Кубе, на что в ответ Соединенные Штаты хотели установить свои ракеты в Турции. Ситуация так обострилась, что сложилась непосредственная угроза ядерной войны. Однако лидеры СССР и США сумели урегулировать этот конфликт.

Я не совсем разделяю взгляд, что только одни ракеты Taurus могут справиться с Крымским мостом. По нему должен быть нанесен смешанный удар. Хотя бы 50 – 60 баллистических ракет MGM-140 ATACMS, до двух десятков ракет Storm Shadow и Taurus и еще не менее 30 беспилотников,

– подчеркнул военный эксперт.

Нужно именно такое количество оружия, ведь если снести только одну секцию моста одной ракетой или даже несколькими, но не взять под огневой контроль ремонт, то эта игра в "уничтожение – восстановление" может быть бесконечной.

"Крымский мост по настоящему перестанет быть функциональным только тогда, когда упадет под воду на несколько сотен метров и ни одна единица техники не сможет к нему приблизиться, чтобы отремонтировать. Здесь уже речь идет не о десятке ракет, а о сотнях", – подчеркнул Петр Черник.

Что известно о предоставлении Украине ракет Taurus