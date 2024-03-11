Також з'явився запис розмови німецьких офіцерів щодо можливості використання Taurus по Кримському мосту. Водночас західні ЗМІ зазначають, що Росія імовірно була готова застосувати тактичну ядерну зброю по території України, якби контрнаступ ЗСУ загрожував утриманню Криму окупантами. Військовий експерт Петро Черник припустив в розмові з 24 Каналом, що саме можливий удар Taurus по Кримському мосту може бути чинником, який стримує канцлера Німеччини від передачі цих ракет Україні.

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Гра може бути нескінченною

Не можна скасовувати ядерного божевілля з боку Владіміра ПутінаЄ і ніхто не знає, де "точка неповернення". Проте сьогодні вона є ближчою, ніж під час Карибської ядерної кризи.

Довідка. Карибська криза, яка сталася у 1962 році, вилилась у напружене протистояння між Радянським Союзом та США. Причиною її стало таємне розміщення радянських ядерних ракет на Кубі, на що у відповідь Сполучені Штати хотіли встановити свої ракети в Туреччині. Ситуація так загострилась, що склалася безпосередня загроза ядерної війни. Однак лідери СРСР та США зуміли врегулювати цей конфлікт.

Я не зовсім поділяю погляд, що тільки одні ракети Taurus можуть впоратися з Кримським мостом. По ньому має бути завданий змішаний удар. Хоча б 50 – 60 балістичних ракет MGM-140 ATACMS, до двох десятків ракет Storm Shadow і Taurus і ще щонайменше 30 безпілотників,

– наголосив військовий експерт.

Потрібна саме така кількість зброї, адже якщо знести тільки одну секцію мосту однією ракетою чи навіть кількома, але не взяти під вогневий контроль ремонт, то ця гра у "нищення – відновлення" може бути нескінченною.

"Кримський міст по справжньому перестане бути функціональним тільки тоді, коли впаде під воду на кілька сотень метрів і жодна одиниця техніки не зможе до нього наблизитись, щоб відремонтувати. Тут вже йдеться не про десяток ракет, а про сотні", – підкреслив Петро Черник.

Що відомо про надання Україні ракет Taurus