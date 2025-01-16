"Волю тельцу": в Сиднее под консульством Германии украинцы требовали "Таурусы"

В среду, 15 января, под консульством Германии в Австралии состоялась акция в поддержку Украины. Ее участники требовали предоставить ракеты Taurus и протестовали против решения Шольца заблокировать 3 миллиарда военной помощи.

Следует сказать, что это не первая акция под консульством Германии в Сиднее. Украинцы в Австралии постоянно координируются с другими странами, чтобы оказать давление на правительство Германии. Детали расскажет 24 Канал. К слову, в Украину возвращается посольство Австралии.

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В Сиднее под консульством Германии поддержали всемирную акцию #FreeTheTaurus

Участники акции протестовали против неспособности Берлина отправить Киеву ракету Taurus, которая может значительно повлиять на ход войны.

Демонстранты держали плакаты "Ракеты Taurus спасают жизни украинцев", "Помогите Украине выиграть", "Выпустите быков на волю!" Последний лозунг был созвучен другому, "Выпустите леопардов на волю!", который использовали во время кампании по предоставлению Украине танков Leopard – Free the leopards. Эта параллель более чем уместна, ведь борьба за "Леопарды" в конце концов увенчалась успехом.

Акция под посольством Германии относительно "Таурусов" / Фото Nicholas Buenk

Во время акций в рамках Free the leopards демонстранты посадили в клетку игрушечных леопардов. А вокруг ползали бумажные улитки с флагом Германии, будто намекая на медлительность принятия решений Шольцем.

Театрализованная акция в поддержку "освобождения Леопардов" / Фото Nicholas Buenk

Кроме этого, украинцы в Австралии ранее вместе с другими странами давили на правительство Германии, когда оно блокировало принятие эмбарго на российские газ и нефть. А в начале полномасштабного вторжения критиковали решение Германии направить в Украину 5000 шлемов и требовали существенной военной помощи от крупнейшей экономики Европы.

Сравнение Шольца с улиткой появилось еще в 2022 году / Фото Nicholas Buenk

Напомним, тогдашняя министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что шлемі передадут как "четкий сигнал" поддержки. По ее словам, хотя это снаряжение, а не оружие, но оно должно помочь. Также Ламбрехт заверила, что Берлин работает "над достижением мирного решения этого конфликта в центре Европы".