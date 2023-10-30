Враг не скроется ни в Керчи, ни в Севастополе: почему Украине нужны немецкие ракеты Taurus

Дальнобойное оружие – одно из важных условий успешного контрнаступления, ведь оно позволяет атаковать цели в глубоком тылу врага, уничтожая логистику, боекомплекты и живую силу. В этом году Великобритания, Франция и США предоставили нам свои дальнобойные ракеты, в то же время Германия пока сомневается.

В Берлине продолжаются жаркие дискуссии по дальнобойным ракетам Taurus. В новом выпуске "Оружие победы" 24 Канал совместно с мужественным брендом Казацкая Рада рассказывает, почему эти снаряды нужны нашей стране, как они могут повлиять на фронт и почему Германия сомневается в их предоставлении.

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Шведско-германская разработка: история появления ракет Taurus

История ракет Taurus началась в 1994 году. Тогда в Германии задумались о разработке дальнобойных ракет. За дело взялись немецкая MBDA Deutschland и шведская Saab Bofors Dynamics AB, образовавшая концерн Taurus Systems GmbH. Компания сразу же принялась за работу и решила создать новую ракету на базе шведской авиационной кассеты DWS39, которая тогда только прошла успешные испытания и только в следующем году поступила на вооружение Швеции.

Не дожидаясь завершения тестирования, в 1997 году Германия выделила 335 миллионов евро на закупку новых ракет. Их первая модель только в 1999 году совершила дебютный пуск, отличившийся успехом.

Массовое производство новых ракет началось только в 2004 году. Поэтому Taurus можно считать одной из самых современных дальнобойных ракет.

Большой спектр возможностей: модификации ракет Taurus

За почти 20 лет Taurus Systems GmbH представила не только базовую версию дальнобойных ракет, но и 6 модификаций. Среди них:

первая модификация – облегченная версия ракеты KEPD 350 L с меньшим топливным баком и боевой частью. Это позволило применять снаряд менее мощным истребителям;

версия MP, позволяющая установку в качестве боевой части произвольной полезной нагрузки;

модификация М – вместо унитарной боевой части имеет многозарядную и служит для поражения систем ПВО противника;

HPM – одна из новейших версий ракеты, служащая для выведения из строя информационных систем и источников электроэнергии;

CL – ракета, которую можно запускать из систем на базе грузовика или малых боевых кораблей;

Taurus T – сейчас последняя модификация ракеты. Снаряды предназначены для сброса с военно-транспортных самолетов.



Ракеты Taurus разработаны в 7 версиях / Фото Taurus Systems GmbH

Однако следует понимать, что модификации почти всегда изготовлены в меньшем количестве, чем базовые версии. А это значит, что наиболее вероятным для Украины является получение основной версии ракет Taurus – KEPD 350. Поэтому подробнее рассказываем о характеристиках именно этой модели.

Невероятная точность: основные характеристики и возможности ракет Taurus

Ракеты Taurus всех модификаций, кроме CL, являются ракетами класса "воздух – поверхность", поэтому для их применения используются истребители.

Длина одного снаряда составляет 5,1 метра, а ширина – 1,08 метра. При этом размах крыльев ракеты составляет 2,64 метра. При таких характеристиках ракета без топлива весит 1080 килограммов. После заправки этот показатель растет до 1360 килограммов. При этом 481 килограмм этого веса принадлежит именно боевой части, которая в базовой версии является унитарной и бетонобойной.

Система наведения ракеты состоит из трех элементов:

IBN (навигация на основе изображения);

TRN (навигация по эталону ландшафта);

MIL-GPS (глобальная система позиционирования).

Это позволяет ракетам Taurus производить запуск без систем GPS. Наведение на цель происходит с помощью инфракрасной головки, что обеспечивает чрезвычайную точность поражения.



Ракеты Taurus имеют сложную систему наведения, которая обеспечивает высокую точность. Фото Taurus Systems GmbH

Скорость полета ракеты составляет около 1 000 километров в час, при этом Taurus способны поражать цели на расстоянии до 500 километров, хотя в экспортных вариациях этот показатель может быть снижен до 300 – 400 километров. Даже в таких условиях эти ракеты могут попасть в любую точку по всей временно оккупированной территории Украины.



Ракеты Taurus способны поражать цели на всей оккупированной территории Украины / Фото Taurus Systems GmbH

Стоимость одной ракеты составляет 950 000 евро.

Почему Украине нужны немецкие ракеты

Германия медлит с предоставлением дальнобойных ракет из-за боязни, что Украина якобы может атаковать ими территорию России. Однако наше государство придерживается взятых на себя обязательств, так что никакого случая применения французских, британских или американских ракет по территории России не было (исключительно в международно признанных границах).

Еще одной причиной сомнений может быть ограниченный запас ракет – около 1 000 единиц разных модификаций. Но следует понимать, что такой же ограниченный запас имеют и Великобритания и Франция. Поэтому одно государство не может полностью покрыть потребности Украины в дальнобойных ракетах. Чем больше стран будут предоставлять такое оружие – тем больше целей может поразить ВСУ. Чем больше пораженных целей – тем более ослабленный противник, создающий возможности для наступления и, возможно, снизит потери со стороны нашего государства.

Дальнобойные ракеты позволяют поражать цели почти по всей временно оккупированной территории Украины, в частности, по Крыму – милитаризованному центру россиян. Уничтожение аэродромов, систем ПВО, логистических путей и Крымского моста – необходимость для освобождения украинского полуострова из оккупации.

Українці незламні та крок за кроком проганяють окупантів зі своєї землі! Поки весь світ захоплюється нами, Козацька Рада супроводжує до перемоги. Адже– бренд з українським характером: нестримний, як зброя, мужній, як весь наш народ.