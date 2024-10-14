Кандидат в канцлеры Германии заявил, что готов поставить Украине ракеты Taurus
Источник:NTV
Уже в 2025 году в Германии будут выбирать нового канцлера. Известно, что действующему главе правительства Олафу Шольцу будет противостоять Фридрих Мерц, которого Консервативный блок ХДС/ХСС выбрал своим кандидатом. Стала известна позиция Мерца по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.
Оказалось, что лидер "Христианско-демократического союза" не так категоричен в этом вопросе, как Олаф Шольц. В эфире ARD Фридрих Мерц подтвердил готовность поставить Киеву дальнобойные ракеты, но на определенных условиях.
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Даст Москве время подумать
Так, политик заявил, что поставил бы крылатые Taurus в Украину только после поэтапного процесса. Сначала он выдвинет Путину ультиматум. Он скажет российскому диктатору, чтобы тот прекратил бомбардировки гражданских объектов. В случае, если страна-агрессор проигнорирует это требование, Мерц сначала снимет ограничения на использование уже поставленного Украине вооружения. Вторым шагом возможного канцлера станет поставка Taurus.
Обратите внимание! Канцлер Олаф Шольц запрещает Украине использовать немецкое оружие для ударов по территории России.
Следует заметить, что именно парламентская фракция ХДС/ХСС дважды вносила предложение о поставках Taurus Киеву.
Напомним, что в конце сентября Шольц в очередной раз отверг возможность поставки Украине дальнобойного вооружения. Канцлер решительно заявил, что не будет поставлять Киеву ракеты, которые могут долететь до Москвы.
Что известно о ракетах Taurus
- Taurus – авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля" большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей, включая важные точечные и протяженные объекты, без захода самолета-носителя в зону ПВО противника.
- Максимальная дальность этой ракеты составляет 500 километров, а скорость полета — до 1163 километров в час.
- Taurus зрительно похожа на Storm Shadow. Состоит из корпуса, над которым расположено раскрывающееся крыло и хвостового оперения с элементами управления.Корпус ракеты покрыт радиопоглощающим материалом, который снижает излучение и препятствует радиолокационному обнаружению врагом.
- Есть разные модификации этой ракеты. Бетонобойная, которая помогает пробивать укрепленные бункеры, командные пункты, склады боеприпасов. Имеется с уменьшенным объемом боеголовки, что увеличивает дальность полета.
- Ракета содержит стелс-технологии, делающие ее незаметными для вражеских систем ПРО, позволяющих лететь без поддержки GPS и систем спутникового наведения.
- Носителем этих ракет может быть самолет Су-24М.