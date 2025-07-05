Делал ультиматум Путину: что заставляет Мерца оттягивать передачу ракет Taurus

Канцлер Германии Фридрих Мерц не передал Украине ракеты Taurus, но он не исключает такую возможность. При этом до выборов он поддерживал идею, чтобы ВСУ получили это оружие.

Об этом 24 Каналу рассказал немецкий политолог Сергей Сумленный, заметив, что в своих предвыборных обещаниях Мерц буквально говорил, что даст Украине ракеты Taurus. В своих заявлениях он дал ультиматум Путину: если тот продолжит бомбить гражданские объекты нашего государства, то ВСУ получат эти ракеты. Если и после этого Россия продолжит атаки – то Германия снимет любые ограничения на использование Taurus.

Читайте также Мерц поставил Путина на место

Почему Украина еще не получила Taurus

Как отметил Сумленный, Россия продолжает обстреливать Украину. При этом Мерц так и не передал ракеты Taurus. Очевидно, что на него давят социал-демократы, которые образовали коалицию с ХДС/ХСС. Там отвергали вариант передачи Украине этих ракет.

Не исключено, что в ХДС/ХСС есть силы, которые поддерживают не уменьшение помощи Украине, а то, что они называют, ограничением эскалационного потенциала с Россией. Они считают, что вот такая передача приведет к эскалации,

– отметил Сумленный.

В Германии постоянно вбрасывается конструкция вроде "если Германия передаст вот это – то будет втянута в войну". В частности это делает и бывший канцлер Олаф Шольц. Мерц неоднократно опровергал эти заявления. Ведь переданное оружие использует Украина, а не Германия.

Это – немецкая традиция. Вместо действий обсуждать возможные последствия. К сожалению, несмотря на всю более здоровую риторику Мерца, снова разговор идет о риторике. Войны не выигрываются риторикой без реальных действий. К сожалению, правительство Мерца боится почти настолько сильно, как правительство Шольца,

– отметил Сумленный.

При этом есть и положительные моменты. Германия готова профинансировать производство дальнобойных дронов, которые Украина использует по России.