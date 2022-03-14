В рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников украинцев, находящихся уже в стране

В рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране.

Власти Украины ведут интенсивный диалог с Израилем относительно его участия в гуманитарной составляющей. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Внимание Израиль взял на себя миссию посредника в завершении российской агрессии в Украине, – ОП

Уже достигли первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших совместных дипломатических усилий,

– написал Ермак.

Также глава Офиса президента сообщил, что Израиль будет посредником в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины.

Ранее Израиль официально осудил российское вторжение в Украину.

Президент об Израиле как площадка для переговоров: смотрите видео