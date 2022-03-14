Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні. Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль,

– написав Єрмак.

Також глава Офісу президента повідомив, що Ізраїль буде посередником у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України.