В рамках обмена освободили супружескую чету гражданских с Сумщины, которых захватили россияне

Дмитрий Живицкий 12 апреля сообщил радостную новость. Из российского плена удалось освободить супругов с Сумщины.

Глава Сумской ОВА Живицкий рассказал, что российские оккупанты задержали супругов в Путивльском районе. Это произошло еще в начале месяца.

Заметьте Российские войска стоят на границе с Сумщиной, но сил для удара у них нет, – Живицкий

Оттуда супругов перевезли в изолятор. Он расположен на территории Курской области.

Сегодня, 12 апреля, в результате обмена пленными, муж с женой получили свободу и возможность встретиться с дочерьми,

– рассказал Живицкий.

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