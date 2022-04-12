В рамках обмена освободили супружескую чету гражданских с Сумщины, которых захватили россияне
12 апреля 2022 , 23:14Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Дмитрий Живицкий 12 апреля сообщил радостную новость. Из российского плена удалось освободить супругов с Сумщины.
Глава Сумской ОВА Живицкий рассказал, что российские оккупанты задержали супругов в Путивльском районе. Это произошло еще в начале месяца.
Заметьте Российские войска стоят на границе с Сумщиной, но сил для удара у них нет, – Живицкий
Оттуда супругов перевезли в изолятор. Он расположен на территории Курской области.
Сегодня, 12 апреля, в результате обмена пленными, муж с женой получили свободу и возможность встретиться с дочерьми,
– рассказал Живицкий.
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