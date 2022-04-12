Голова Сумської ОВА Живицький розповів, що російські окупанти затримали подружжя у Путивльському районі. Це сталося ще на початку місяця.

Зауважте Російські війська стоять на кордоні з Сумщиною, але сил для удару у них немає, – Живицький

Звідти подружжя перевезли до ізолятора. Він розташований на території Курської області.

Сьогодні, 12 квітня, в результаті обміну полоненими, чоловік із жінкою отримали свободу та можливість зустрітися з доньками,

– розповів Живицький.

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