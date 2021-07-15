В рамках реконструкции улицы Бандеры во Львове перекроют часть Городоцкой

На улице Степана Бандеры активно продолжаются ремонтные работы. Сейчас там заменяют все коммуникации на перекрестках с улицами Антоновича и Героев УПА. Однако вскоре в рамках реконструкции перекроют часть Городоцкой.

Там планируют обустроить трамвайные пути. Однако пока неизвестно, когда именно начнутся работы на улице Городоцкой.

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Часть Городоцкой планируют перекрыть

Часть улицы Городоцкой, на пересечении с площадью Кропивницкого, в рамках реконструкции планируют перекрыть. Там будут обустраивать трамвайные пути с измененным радиусом разворота. Когда на улице ограничат движение, пока не известно. Однако представитель "Львовавтодор" Алексей Хмиль отметил, что, вероятно, это случится в конце августа или в сентябре.

В соответствии с проектом реконструкции улицы Степана Бандеры предусмотрено устройство поворота трамвайных путей налево на улицу Городоцкую. Там будет происходить изменение радиуса поворота колеи,

– добавлю Хмель.

По его словам, работы начнут, когда закончат ремонт на участках улицы Бандеры – Антоновича и Бандеры – Героев УПА.

Коротко о ремонте улицы Бандеры во Львове

Ремонт улицы Бандеры разделили на 3 этапа.

Первый этап – это реконструкция участка дороги от улицы Чупрынки да Антоновича, второй – от улицы Антоновича до Героев УПА, третий – от улицы Героев УПА до Городоцкой.

По проекту, на улице Степана Бандеры отреконструируют все инженерные сети, обустроят дорогу и установят новые трамвайные пути посередине улицы.

Также здесь установят новое уличное освещение и контактную сеть для трамваев.

Кроме этого, на улице обустроят велодорожки и кармашки для парковки автомобилей.

По проекту, улица Бандеры станет инклюзивной – здесь сделают пониженные тротуары для удобного передвижения маломобильных групп населения.

Все работы проводят в соответствии с проектно-сметной документацией, которая прошла госэкспертизу и проверку во всех необходимых инстанциях.

Стоимость проекта реконструкции улицы Бандеры составляет около 209 миллионов гривен.

Во Львове с 10 июля продолжается замена всех коммуникаций на перекрестках улицы Бандеры из Антоновича и Героев УПА. Сейчас здесь проводят демонтажные работы. Кроме этого, рабочие срезают деревья, подлежащие ликвидации, согласно акту обследования зеленых насаждений. На их месте планируют высадить новые.

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