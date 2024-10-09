Тут есть интересный нюанс: почему Байден затягивает с решением бить по России западным оружием

Украина до сих пор не получила разрешение на удары по России западным оружием. У многих есть надежда, что Киев получит это решение на ближайшем "Рамштайне". Но не все так просто.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что план победы Украины должен содержать пункт о разрешении на удары по территории России. Понятно, что сейчас идут консультации с партнерами по этому документу.

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Почему Байден еще не дал разрешение

Как отметил Джигун, СМИ неоднократно сообщали, что Великобритания готова позволить Украине бить по России дальнобойным оружием. Но все тут оглядываются на решение Соединенных Штатов, которого пока нет. Если бы Байден дал бы это разрешение, то был бы настоящим "отцом свободного мира". В таком случае его отсутствие на ближайшем "Рамштайн" ничего не изменило бы.

Поэтому, вероятно, на этой встрече не примут ключевых решений по Украине. Однако стоит ожидать дальнейших шагов по поддержке Украины. Речь идет о решении о поставках ПВО или усилении авиационной коалиции и т.п.

Байден еще может принять важные решения для Украины. И самый интересный нюанс в том, что этого стоит ожидать уже после выборов в США. Тогда результат будет известен – и Байдену уже нечего будет терять. Сейчас Трамп регулярно критикует демократов, чтобы поднять себе рейтинги.

То, что касается разрешений на удары по России и новых этапов войны, если и произойдет при президентстве Байдена, то уже после окончания выборов. Речь идет о ноябре 2024 года – январе 2025 года,

– сказал Джигун.

Уже известно, что Байден внезапно отменил свой визит на заседание "Рамштайн", которое должно состояться 12 октября. Это произошло из-за урагана "Милтон", который приближается к Флориде. В Пентагоне даже рассматривают возможность переноса встречи "Рамштайн". Но конкретного решения пока нет.