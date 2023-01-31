Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, можно говорить сразу о трех приоритетах в контексте встречи в формате "Рамштайн".

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Что ждет Украина от встречи

Павел Климкин объяснил, что было бы очень важно, чтобы следующий Рамштайн стал ракетным.

По его словам, конечно, у авиации сегодня самый высокий приоритет, впрочем для борьбы с врагом стоит позаботиться и о ракетном вооружении дальностью более 100 километров.

"Это могут быть как бомбы, оснащенные двигателями – об их предоставлении уже несколько месяцев говорим", – подчеркнул он.

По мнению Климкина, говорится также и о ракетах с дальностью до 300 километров.

Чтобы любое русское наступление или, наоборот, поддержка российских сил во время нашего наступления были не то чтобы невозможны, чтобы любая логистика постоянно была под нашим прицелом,

– объяснил он.

К тому же эксчельник МИД прокомментировал, что ракеты ВСУ смогут использовать буквально сразу, несколько сложнее с авиацией: нужно время на обучение и техническую поддержку.

Климкин рассказал, что третий приоритет – расширение круга "Рамштайна".

"Мы имеем на каждой встрече одну-две присоединяющиеся страны", – сосредоточил внимание он.

В частности, речь идет о странах Африки, Латинской Америки.

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На какие решения может рассчитывать украинская сторона

Павел Климкин сообщил, что, по его мнению, решение о ракетном вооружении будет принято. В частности, вопрос только в его количестве и при каких условиях.

"Это критично для того, чтобы опять же не разрешить российским войскам подтягивать резервы, боекомплекты", – подчеркнул он.

По его словам, получение западных ракет значительно поможет ВСУ.

Это история, которая позволит развязать нам руки во время стратегических операций,

– рассказал он.

Климкин рассказал, что нередко лучше, чтобы все важные решения принимались без лишнего шума. Иногда это ускоряет процесс.

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