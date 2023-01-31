Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, можно говорить сразу о трех приоритетах в контексте встречи в формате "Рамштайн".
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Что ждет Украина от встречи
Павел Климкин объяснил, что было бы очень важно, чтобы следующий Рамштайн стал ракетным.
По его словам, конечно, у авиации сегодня самый высокий приоритет, впрочем для борьбы с врагом стоит позаботиться и о ракетном вооружении дальностью более 100 километров.
"Это могут быть как бомбы, оснащенные двигателями – об их предоставлении уже несколько месяцев говорим", – подчеркнул он.
По мнению Климкина, говорится также и о ракетах с дальностью до 300 километров.
Чтобы любое русское наступление или, наоборот, поддержка российских сил во время нашего наступления были не то чтобы невозможны, чтобы любая логистика постоянно была под нашим прицелом,
– объяснил он.
К тому же эксчельник МИД прокомментировал, что ракеты ВСУ смогут использовать буквально сразу, несколько сложнее с авиацией: нужно время на обучение и техническую поддержку.
Климкин рассказал, что третий приоритет – расширение круга "Рамштайна".
"Мы имеем на каждой встрече одну-две присоединяющиеся страны", – сосредоточил внимание он.
В частности, речь идет о странах Африки, Латинской Америки.
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На какие решения может рассчитывать украинская сторона
Павел Климкин сообщил, что, по его мнению, решение о ракетном вооружении будет принято. В частности, вопрос только в его количестве и при каких условиях.
"Это критично для того, чтобы опять же не разрешить российским войскам подтягивать резервы, боекомплекты", – подчеркнул он.
По его словам, получение западных ракет значительно поможет ВСУ.
Это история, которая позволит развязать нам руки во время стратегических операций,
– рассказал он.
Климкин рассказал, что нередко лучше, чтобы все важные решения принимались без лишнего шума. Иногда это ускоряет процесс.
Встреча "Рамштайн": основное
- Пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску сообщила, что встреча в формате "Рамштайн" запланирована на 14 февраля в штаб-квартире НАТО.
- Ранее встреча в формате "Рамштайн" анонсировал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что доверие партнеров к Украине только растет и опубликовал изображение останавливающего ракету грифона.
- Владимир Зеленский, выступая на восьмом "Рамштайне", заявил, что следующая встреча должна быть "авиационной", то есть предусматривать поставки Украине истребителей.