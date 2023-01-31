Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, можна говорити одразу про три пріоритети в контексті зустрічі у форматі "Рамштайн".

Цікаво Du hast Leopard 2 та Abrams: чи стане новий "Рамштайн" зброєю контрнаступу ЗСУ

Що очікує Україна від зустрічі

Павло Клімкін пояснив, що було б дуже важливо, щоб наступний "Рамштайн" став "ракетним".

За його словами, звісно, авіація сьогодні має найвищий пріоритет, втім для боротьби із ворогом варто подбати й про ракетне озброєння дальністю понад 100 кілометрів.

"Це можуть бути як бомби, які оснащені двигунами – про їх надання вже декілька місяців говоримо", – наголосив він.

На думку Клімкіна, мовиться також і про ракети з дальністю до 300 кілометрів.

Щоб будь-який російський наступ або, навпаки, підтримка російських сил під час нашого наступу були не те щоб неможливими, щоб будь-яка логістика постійно була під нашим прицілом,

– пояснив він.

До того ж ексочільник МЗС прокоментував, що ракети ЗСУ зможуть використовувати буквально відразу, дещо складніше з авіацією: потрібен час на навчання та технічна підтримка.

Клімкін розказав, що третій пріоритет – розширення кола "Рамштайну".

"Ми маємо на кожній зустрічі одну-дві країни, які приєднуються", – зосередив увагу він.

Зокрема, мовиться про країни Африки, Латинської Америки.

Павло Клімкін розповів, чого очікує Україна від "Раймштайну-9": дивіться відео

На які рішення може розраховувати українська сторона

Павло Клімкін повідомив, що, на його думку, рішення щодо ракетного озброєння буде прийняте. Зокрема, питання лише в його кількості та за яких умов.

"Це критично для того, щоб знову ж таки не дозволити російським військам підтягувати резерви, боєкомплекти", – наголосив він.

За його словами, отримання західних ракет значно допоможе ЗСУ.

Це історія, яка дозволить роз’язати нам руки під час стратегічних операцій,

– розказав він.

Клімкін розповів, що нерідко краще, аби всі важливі рішення приймалися без зайвого галасу. Іноді це прискорює процес.

Зустріч "Рамштайн": основне