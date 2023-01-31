Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, можна говорити одразу про три пріоритети в контексті зустрічі у форматі "Рамштайн".
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Що очікує Україна від зустрічі
Павло Клімкін пояснив, що було б дуже важливо, щоб наступний "Рамштайн" став "ракетним".
За його словами, звісно, авіація сьогодні має найвищий пріоритет, втім для боротьби із ворогом варто подбати й про ракетне озброєння дальністю понад 100 кілометрів.
"Це можуть бути як бомби, які оснащені двигунами – про їх надання вже декілька місяців говоримо", – наголосив він.
На думку Клімкіна, мовиться також і про ракети з дальністю до 300 кілометрів.
Щоб будь-який російський наступ або, навпаки, підтримка російських сил під час нашого наступу були не те щоб неможливими, щоб будь-яка логістика постійно була під нашим прицілом,
– пояснив він.
До того ж ексочільник МЗС прокоментував, що ракети ЗСУ зможуть використовувати буквально відразу, дещо складніше з авіацією: потрібен час на навчання та технічна підтримка.
Клімкін розказав, що третій пріоритет – розширення кола "Рамштайну".
"Ми маємо на кожній зустрічі одну-дві країни, які приєднуються", – зосередив увагу він.
Зокрема, мовиться про країни Африки, Латинської Америки.
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На які рішення може розраховувати українська сторона
Павло Клімкін повідомив, що, на його думку, рішення щодо ракетного озброєння буде прийняте. Зокрема, питання лише в його кількості та за яких умов.
"Це критично для того, щоб знову ж таки не дозволити російським військам підтягувати резерви, боєкомплекти", – наголосив він.
За його словами, отримання західних ракет значно допоможе ЗСУ.
Це історія, яка дозволить роз’язати нам руки під час стратегічних операцій,
– розказав він.
Клімкін розповів, що нерідко краще, аби всі важливі рішення приймалися без зайвого галасу. Іноді це прискорює процес.
Зустріч "Рамштайн": основне
- Речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску повідомила, що зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 14 лютого у штаб-квартирі НАТО.
- Раніше зустріч у форматі "Рамштайн" анонсував міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що довіра партнерів до України тільки зростає та опублікував зображення грифона, який зупиняє ракету.
- Володимир Зеленський під час виступу на восьмому "Рамштайні" заявив, що наступна зустріч має бути "авіаційною", тобто передбачати постачання Україні винищувачів.