Не только о самолетах: Подоляк объяснил, каким будет обсуждение на "Рамштайне-9"

Новая встреча в формате "Рамштайн" состоится 14 февраля и ее уже окрестили авиационной и ракетной. В общем, это достаточно реалистичный и символический вопрос.

Так, авиация и ракеты повышенной дальности уже на столе переговоров с нашими союзниками. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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О чем будут говорить на новом "Рамштайне"

Поэтому можно говорить публично, что Украина проводит интенсивные переговоры на разных уровнях и площадках. Кроме того, наши партнеры четко отдают себе отчет, что передача только бронетехники, если она не будет защищена ракетами повышенной дальности, будет выглядеть странно для этого этапа войны.

Так, если авиация уже на столе переговоров, то на "Рамштайне-9" будут говорить о двух составляющих:

анализ использования видов вооружения, которые уже предоставлены Украине, а именно – насколько они эффективны сегодня учитывая собранный ресурс России;

будет говориться, что необходимо Украине для активизации войны с нашей стороны: для того, чтобы уничтожать российские базы, уменьшить военные способности страны-агрессора, минимизировать потери наших бойцов и ускорить продвижение ВСУ вперед.

Это будут обсуждать на "Рамштайне". Безусловно, там есть 2 ключевых элемента: ракеты и авиация,

– заметил советник главы ОП.

По его словам, сейчас это вопрос времени и стран-союзниц. Кроме того, в этом вопросе немалую поддержку нашему государству оказывает Польша, которая достаточно пассионарная и харизматичная в ведении переговоров.

Более того, Польша очень хорошо понимает природу этой войны и непосредственно Россию, поэтому принимает решение быстрее.

Подоляк сказал, о чем будут говорить на "Рамштайне-9": смотрите видео

Следовательно, при поддержке такой союзницы как Польша, у нашего государства есть все шансы склонить европейское сообщество к принятию решения о дальнейшем предоставлении Украине всего необходимого вооружения.

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