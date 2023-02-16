Новый "Рамштайн" довольно успешен: Подоляк заинтриговал новостями

Украина не получила долгожданных истребителей и дальнобойных ракет после заседания "Рамштайна-9". Однако новая встреча министров обороны стран-союзниц все равно стала достаточно удачной для нашего государства.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Во-первых, он отметил, что есть договоренность, когда об определенных видах вооружения говорят правительства стран, если они считают нужным зафиксироваться в историческом процессе.

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Авиационная коалиция уже функционирует как переговорный процесс

Во-вторых, не все новости касательно оружия можно озвучивать, поскольку война продолжается и для России должны быть сюрпризы. Более того, что касается авиационной коалиции, то здесь нет негативных новостей, а есть положительные. Так, невозможно сформировать ее за 1 – 2 дня.

Подоляк сообщил, что авиационная коалиция уже практически неформально обсуждается с нашими партнерами. Сегодня на столе переговоров лежат вопросы о необходимости авиации и обсуждаются 3 направления:

штурмовая авиация;

истребительная авиация. В первую очередь американские F-16, а также французские Mirage и шведские Gripen и т.д.;

старые советские самолеты третьего или четвертого поколения, например, МиГ и Су-25, Су-27, Су-29 и т.д.

Чтобы было понятно, это все обсуждается, ищутся возможности и продолжаются консультации на уровне государство – государство. Не только с Украиной, но и между собой, поскольку там есть определенные юридические особенности, как было с танками – нужны лицензионные разрешения. И авиационная неформальная коалиция функционирует как переговорный процесс,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Он напомнил, что аналогичная ситуация была раньше с танками. Первоначально танковая коалиция была условной и неформальной. А потом уже вышли на определенные логистически-юридические концепции.

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Какая ситуация с ракетами повышенной дальности

Подоляк подчеркнул, что с ракетами повышенной дальности для нашего государства аналогичная ситуация. Они уже на столе переговоров и у партнеров есть четкое понимание потребности ВСУ в соответствующем вооружении.

Для того чтобы существенно снизить возможности российской армии, наши бойцы должны уничтожать их склады, мобилизационные резервы и прочее на расстоянии более 100 километров. Однако это не говорит о немедленной деоккупации всех земель, поскольку необходима бронетехника, чтобы уничтожить все фортификации захватчиков.

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"Партнеры тоже понимают и это обсуждается, но уже в логистических форматах: что нужно, в каком количестве, когда и на каких направлениях. Но это, безусловно, не публичная составляющая", – сказал советник главы ОПУ.

Танки скоро будут в Украине

Ключевой элемент "Рамштайна-9" – это танки. В ходе заседания было решено максимально ускорить их логистику поставок. То есть на протяжении недель – максимум месяца – техника должна быть уже в Украине.

Ускорение логистики поставок предполагает:

ускорение обучения. Так, программа обучения на танках Leopard для наших экипажей сокращена – максимум месяц;

ускорение создания ремонтных баз в нашей стране или на территории других – публично это не обсуждается.

"Именно этим занимался Алексей Резников на "Рамштайне". Думаю, что он был достаточно успешен", – подытожил советник главы ОПУ.