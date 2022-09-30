"Рамштайн" соберется на следующее заседание 12 октября
Источник:"Голос Америки"
Контактная группа по обороне Украины, которую называют "Рамштайн", соберется на заседание уже в октябре. Более 50 стран и дальше будут помогать Украине в войне против России.
Соответствующую информацию сообщила госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит. По ее словам, министры обороны встретятся в Брюсселе. Встреча состоится перед тем, как соберутся министры обороны Альянса 13 октября.
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Джулиан Смит ответила на вопрос, чего ожидать от предстоящей встречи и может ли рассчитывать Украину на получение дальнобойных установок на 300 километров, танков с Запада и боевых самолетов.
По ее словам, речь о постоянно развивающемся процессе. Смит вспомнила о снабжении Украины противовоздушной обороной, затем – береговой, амуниции.
Я не могу точно сказать, как будет выглядеть предстоящая помощь. Я могу сказать, что она будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, а также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он будет дальше развиваться,
– объяснила Смит.
По ее словам, списки помощи будут базироваться на том, что нужно Украине.
"И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе", – отметила Джулиан Смит.
По данным госпожи посла США при НАТО:
- США и их союзники находятся в постоянном, почти ежедневном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что именно нужно украинским армейцам на местах;
- они услышали украинские запросы и приложат все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу.
Стоит вспомнить, что состоялось пять заседаний "Рамштайна" по вопросам обороны Украины. Крайнее происходило в Германии 8 сентября. Тогда стороны договорились о дальнейшей активизации программ подготовки украинских военных.
В целом формат коллективной поддержки Украины начали после начала полномасштабной войны. Первая встреча стран состоялась на американской базе Воздушных сил США "Рамштайн" в Германии. Оттуда происходит и название встреч.
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