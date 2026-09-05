Заседание в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе

Заседание в формате "Рамштайн" состоится уже на следующей неделе. Украина и Германия готовятся к встрече, в ходе которой основное внимание будет уделено дальнейшей поддержке украинской обороны и укреплению противовоздушной защиты.

Об этом шла речь во время телефонного разговора министра обороны Украины Евгения Хмары с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Что обсудили Украина и Германия?

Украинская сторона проинформировала Германию об усилении российского воздушного террора. Среди ключевых угроз в настоящее время называют реактивные беспилотники и баллистические ракеты.

Евгений Хмара поблагодарил Германию за поддержку и лидерство во взаимодействии с другими партнерами. В то же время он подчеркнул, что максимально быстрое усиление защиты Украины от российских ударов остается одним из приоритетов.

Отдельно министры обсудили подготовку к заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится на следующей неделе. Ожидается, что во время встречи партнеры сосредоточатся на дальнейшем обеспечении оборонных потребностей Украины.

Также стороны затронули вопрос финансирования украинской обороны. Министерство обороны Украины проводит аудит ресурсов и человеческого капитала в Силах обороны, однако финансовая помощь международных партнеров остается критически важной для устойчивости страны.

Еще одним направлением переговоров стало развитие совместной оборонной промышленности Украины и Германии. Речь идет, в частности, об увеличении производства украинских оборонных решений и углублении сотрудничества между предприятиями ОПК двух стран.

Напомним, Германия готовит комплексный ответ на действия России, ключевым элементом которого станет укрепление Украины. В сентябре Берлин планирует передать Украине тысячи ударных беспилотников и ракеты для систем ПВО Iris-T.

В то же время Германия намерена углубить сотрудничество между своими и украинскими разведывательными структурами. В частности, немецкая сторона может помогать Украине определять координаты целей для ударов по территории России.

Кроме того, правительство Фридриха Мерца планирует расширить возможности немецких спецслужб в противодействии российским кибероперациям. Речь идет, в частности, о возможном доступе к компьютерам и серверам противника, удалении похищенной информации и вмешательстве в вражеские цепочки поставок.

Еще одним направлением станет усиление давления на Москву через Евросоюз, что касается в частности борьбы с российским теневым флотом и более жесткого контроля за въездом граждан России в страны ЕС.