Байден внезапно отменил поездку в Германию, где состоится заседание "Рамштайна"

Президент США Джо Байден должен был лично присутствовать на встрече лидеров стран в формате "Рамштайн". Однако Белый дом заявил, что визит отложили.

У Белом доме объяснили причины отмены поездки. Хотя ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что одной из важнейших частей визита станет продолжение поддержки Украины со стороны США.

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Что известно об отмене визита Байдена

Учитывая прогнозируемую траекторию и мощность урагана Милтон, президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу,

– заявили в Белом доме.

Кроме того, там отметили, что Джо Байден будет наблюдать за подготовкой к урагану "Милтон" и реагировать на него, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана "Хелен" на юго-востоке страны.

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Стоит заметить, что Джо Байден должен был лично посетить Германию 10 – 13 октября и председательствовать на заседании в формате "Рамштайн", которое запланировано на 12 октября. Также должна была состояться встреча Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Этот визит подчеркнет преданность и поддержку трансатлантической безопасности. Говоря об Украине и украинской самообороне – это будет важной частью визита: продолжение поддержки и всех возможных действий, чтобы остановить российскую агрессию,

– отмечала пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на брифинге 7 октября.

Владимир Зеленский говорил, что ожидает, что следующая неделя может стать "исторической" для обороны Украины. По его словам, на "Рамштайне" "ожидаются важные решения".

Немецкое издание ntv писало со ссылкой на источники в правительственных кругах, что правительство Германии ожидает от визита президента США Джо Байдена сильного сигнала о дальнейшей поддержке Украины.

Известно, что перед "Рамштайном" президент США должен был провести четырехстороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они должны были говорить о ближневосточном конфликте и войне в Украине.