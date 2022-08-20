Кадырова, похоже, беспокоит его способность контролировать чеченские подразделения в Украине, – ISW
Источник:ISW
Глава чеченской республики озабочен способностью контролировать своих военных в Украине. Это повлияет на его возможность вербовать чеченцев.
кадыров боится, что не сможет контролировать чеченцев. Об этом сообщил американский Институт изучения войны в отчете за 19 августа.
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рамзан кадыров беспокоится из-за контроля над чеченцами
Глава чеченской республики рамзан кадыров, похоже, озабочен своей способностью контролировать чеченские подразделения в Украине, что, возможно, повлияет на его способность вербовать чеченских военных и добровольческих подразделений,
– говорится в сообщении.
кадыров утверждал, что "кровная вражда" между чеченцами является эффективной для сдерживания агрессии между пророссийскими чеченцами и ичкерийскими чеченцами. Они, по словам кадырова, являются союзниками против россии и Украины.
кадыров заявил, что ичкерийские чеченцы будут отвечать за свою нелояльность и преступления против русского и украинского народов независимо от результатов войны.
Высказывания кадырова указывают на растущую обеспокоенность чеченцев, которых он не может контролировать и которых не может убедить или легко заставить присоединиться к русской армии.
– считают в Институте.
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