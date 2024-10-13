Его уже травили, экс-разведчик России раскрыл планы Путина в отношении Кадырова

Рамзан Кадыров заявил о "кровной мести" трем политикам России после стрельбы в офисе Wildberries, где с одной стороны является сам глава Чечни, с другой Сулейман Керимов. Кадыров своими наглыми действиями фактически сам подрывает свою репутацию.

Ранее Владимир Путин пробовал его отравить, сейчас Кремль уже на грани его убийства. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что Украине такие внутренние проблемы в России выгодны.

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Планы Путина относительно Кадырова

Экс-сотрудник КГБ объяснил, что заявление о "кровной мести" является очень серьезным, Кадыров может завершить свою историю так же как Евгений Пригожин. Кадыров уже давно перестал чувствовать реальность и то, как его воспринимают в России.

Вместе с Пригожиным в 2023 году Кадыров, по словам Жирнова, "наезжал" на начальника Генштаба министра обороны, но вовремя все понял и отыграл в противоположную сторону. Пригожин, который ничего не понял, заплатил жизнью.

Кадыров тогда почти не заплатил жизнью. Есть основания для подозрения, что его уже травили и он чуть не умер в больнице. У него было видно изменение физических характеристик тела,

– отметил Жирнов.

По его словам, Кадыров всегда раздувал религиозную "резню", что очень не нравилось православным россиянам, которые видели, что Владимир Путин это ему прощает и даже подыгрывает, даря Коран.

Понимая, что российский диктатор никак не реагирует на его действия, все дошло до перестрелки фактически у стен Кремля в бизнес-центре "Романов Двор".

Стрельба была рядом с административными зданиями Путина, который также был к этому привлечен. В России нет никакой частной собственности,

– заметил экс-сотрудник КГБ.

Самое важное, что Кадыров знал, что за этим всем стоит Путин и продолжал наглеть, объявляя эту месть. Он понимал, что Кремль ничего ему не сделает.

Интересно! Писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал, что после оглошения о "кровной мести" по кремлевским коридорам ходят люди с "квадратными глазами", потому что понимают, что это начало конца. Из этой ситуации нет выхода.

По мнению Жирнова, то, как Кадыров высказался о мигрантах в России, это была единственная его нормальная позиция за последние годы. Ведь в стране-агрессоре сейчас идет настоящее преследование мигрантов.

Однако прав он частично, потому что он своим поведением время провоцирует это все. Кадыровские чеченцы доведут страну до того, что на Кадырова Россия "сбросит большую бомбу и он сорвется". Его просто убьют,

– отметил он.

Экс-сотрудник КГБ добавил, что после объявления о "кровной мести" Путин должен был бы арестовать Кадырова и уволить его с должности, ведь он публично пригрозил людям убийством, что является уголовным преступлением.

Для Украины такие же новости из страны-агрессора, по словам Жирнова, являются замечательными. Чем больше в России есть подобных внутренних проблем, тем лучше нашему государству.