По другим неофициальным данным, смерть Кадырова уже наступила. Впрочем, израильский журналист Цви Зильбер поделился с 24 Каналом своим видением этой ситуации. По его словам, о смерти главы Чечни станет известно не сразу.

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О смерти Кадырова мир узнает, но позже

Вспомним историю с экс-лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Руководство России лишь со временем сообщило о смерти политика, когда спрогнозировало возможные последствия. Ситуация с Кадыровым может развиваться так же.

Они должны сначала найти преемника, посадить на трон и лишь потом сообщат, что это произошло. Во всяком случае, когда человек в 47 лет умирает – это не просто так. Вероятно, для этого были какие-то причины. И я также предполагаю, что его могли отравить,

– сказал израильский журналист.

Российские "патриоты" и Кремль разочаровались во главе Чечни

Рамзан Кадыров стал большим разочарованием для так называемых русских патриотов. Зильбер считает, что большинство "патриотов" уехало за границу и мечтает о поражении России и падении путинского режима.

"Патриоты" считали, что кадыровцы – дивизия, которая будет бесстрашно завоевывать украинские города. Однако на практике все оказалось иначе: то застряли в пробках, то используются для полицейских операций, то что-то отбирают у гражданских.

Зильбер о Рамзане Кадырове и ситуации в Чечне: смотреть видео

В настоящее время единственная функция, которую выполняют кадыровцы – личная охрана гвардии Кадырова. Однако если в Москве начнется мятеж, кадыровцы вряд ли доедут. Ведь по дороге в российскую столицу снова возникнут какие-то проблемы.

Хватать и пугать невооруженных людей умеют очень хорошо. Но когда дело доходит до настоящих боевых действий, то как-то они не очень готовы. Даже если их больше, чем врага,

– подчеркнул Цви Зильбер.

Вероятно, не только "патриоты" разочаровались во главе Чечни, но и в Кремле. Поскольку были определенные ожидания, но Кадыров с самого начала берег своих людей. Так, если кто-то из кадыровцев попадал в плен, он любой ценой их обменивал.

Удержится ли Кадыров в должности главы Чечни

По мнению Зильбера, Кадыров понимал, что война в Украине может привести к краху путинского режима. Поэтому на всякий случай, чтобы удержаться в Чечне, он создал боеспособное войско – кадыровцев.

Отметим, Чечня – самый малоразвитый регион России. Республика паразитирует в российском бюджете. Некоторые вообще говорят, что Россия платит дань Чечне, чтобы та не вышла из состава федерации.

Конечно, Кадырову удобнее в России. Он абсолютный правитель в Чечне, ведь задавил другие кланы. У него много врагов, но пока у него есть сила власти и свое войско. Поэтому его режиму пока ничего не угрожает,

– заметил израильский журналист.

И также добавил, что глава Чечни – балласт, которого не любит российская армия. Так как в молодости он и его отец убивали солдат России. В конце концов, Рамзан Кадыров зарекомендовал себя и кадыровцев больше как тикток войска, поэтому вариант с отравлением вполне вероятен.

Что известно о состоянии Рамзана Кадырова