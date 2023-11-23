"Дон" преследует три любопытных мотива. Подробнее о них рассказал 24 Каналу российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Раньше мы писали, почему Путин прощает Кадырова его дерзкие действия.

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Три мотива

Россия – огромное государство, в составе которого находятся более 89 субъектов. Вероятно, большинство регионов Путин вообще не посещал. В то же время в Чечне бывал уже много раз.

Кадыров пригласил Путина для следующих мотивов:

показать поддержку; убедиться, что глава России настоящий; напомнить об особой дружбе – традиционных ценностях Кремля "духовных скрепах".

Гудков о громком заявлении Кадырова: смотреть видео

После 2011 года произошло немало "кровавых" событий, за которыми стоят Рамзан Кадыров и его приспешники. Поэтому "Дон" хочет показать Путину, что готов выполнить любой его приказ.

Хитрый, хитрый Кадыров. Приедет Путин, пообещает денег и еще чего-нибудь. При этом Кадыров посмотрит, точно ли настоящий Путин. Поковыряет краску с "портрета", убедится, что это оригинал или копия. У них же есть какие-то личные отношения, если Путин не настоящий, это скоро станет явным,

– подчеркнул Геннадий Гудков.

Обратите внимание! 15-летний сын "Дона" Адам избил в СИЗО арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. Вместо наказания по российскому законодательству Кадыров предоставил ему звание "героя Чечни" с вручением ордена посредством золотой звезды.

Что известно о "теплых" отношениях Путина и Кадырова