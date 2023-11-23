"Дон" переслідує три цікавих мотиви. Детальніше про них розповів 24 Каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Раніше ми писали, чому Путін пробачає Кадирову його зухвалі дії.

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Три мотиви

Росія – величезна держава, у складі якої перебувають понад 89 суб'єктів. Імовірно, більшість регіонів Путін взагалі не відвідував. Водночас у Чечні бував уже багато разів.

Кадиров запросив Путіна для наступних мотивів:

показати підтримку; впевнитись, що очільник Росії справжній; нагадати про особливу дружбу – традиційні цінності Кремля "духовниє скрєпи".

Гудков про гучну заяву Кадирова: дивитися відео

Після 2011 року відбулося чимало "кривавих" подій, за якими стоять Рамзан Кадиров та його поплічники. Тому "Дон" хоче показати Путіну, що готовий виконати будь-який його наказ.

Хитрий, хитрий Кадиров. Приїде Путін, пообіцяє грошей та ще чогось. Заодно Кадиров погляне, чи точно справжній Путін. Поколупає фарбу з "портрета", впевниться, що це оригінал чи копія. У них же є якісь особисті взаємини, якщо Путін не справжній, це ж швидко стане явним,

– наголосив Геннадій Гудков.

Зверніть увагу! 15-річний син "Дона" Адам побив у СІЗО заарештованого за спалення Корану Микиту Журавеля. Замість покарання за російським законодавством Кадиров надав йому звання "героя Чечні" із врученням ордена у вигляді золотої зірки.

Що відомо про "теплі" взаємини Путіна та Кадирова