Плохо выглядит и еле разговаривает: в сети появилось новое видео с Кадыровым

В сети появилось видео с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который, по имеющейся информации, находится в тяжелом состоянии. На кадрах он плохо выглядит и еле разговаривает.

Соответствующее видео распространили российские СМИ в сети, информирует 24 Канал. На нем можно увидеть якобы встречу Кадырова и руководителя Росгвардии Виктора Золотова.

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В сеть слили новое видео с Кадыровым

По предварительной информации, видео было снято 21 сентября. Съемки проходили в помещениях, расположенных рядом с 5 корпусом Центральной клинической больницы (ЦКБ), где лежит Кадыров.

Однако на видео Золотов заявил, что якобы встреча проходит в Росгвардии.

Отмечается, что запись планировали опубликовать в телеграм-канале Кадырова еще в прошлый понедельник, но не стали, поскольку глава Чечни очень плохо выглядит на нем и еле разговаривает.

Новый ролик с Кадыровым: смотрите видео

Собчак утверждает, что ей звонил Кадыров

Напомним, недавно российская журналистка Ксения Собчак заявила, что якобы говорила по телефону с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. По словам Собчак, их разговор длился 40 минут и прошел в режиме видеосвязи.

Также Собчак показала скриншот с видеозвонка, на котором видно ее и самого главу Чечни. Она утверждает, что Кадыров якобы позвонил ей из-за того, что она призвала расследовать инцидент с его сыном.

Кроме того, Собчак заявила, что Кадыров позволил ей писать о нем "что угодно", но о его семье – нет.