Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лисный. Он подчеркнул, что в российском обществе господствовало мнение, что если Рамзан Кадыров умрет, то все "рухнет".

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"Этот вброс, по моему мнению, призван избежать этого "черного лебедя". Если раньше говорилось, что если Кадыров умрет, то там все рухнет. Теперь, мне кажется, потихоньку приучают общество, что есть жизнь и после Кадырова, что придет новый человек", – считает он.

Конфликт за кресло Кадырова

Олег Лисный отметил, что уже распространяется информация среди россиян, кто мог бы заменить Кадырова. Будут появляться и новые фамилии. Российское население готовят к тому, что ситуация в Чечне будет управляемой, даже если там поставят нового человека.

Если не удастся российскому режиму передать эту власть качественно и эффективно, то может появиться какая-то конкуренция. Когда будет видно, что Кадыров уже "совсем плох", то может появиться конфликт внутри за его кресло. Это может быть зоной нестабильности,

– предположил политолог.

Сейчас Кремль пытается локализовать эту "зону нестабильности" в самом начале и указать, что ее не может быть, потому что ситуация прогнозируемая, а власть из одних рук перейдет в другие.

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