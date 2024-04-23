Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Лісний. Він підкреслив, що у російському суспільстві панувала думка, що якщо Рамзан Кадиров помре, то все "завалиться".

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"Цей вкид, на мою думку, покликаний уникнути цього "чорного лебедя". Якщо раніше говорилося, що якщо Кадиров помре, то там все повалиться. Тепер, мені здається, потихеньку привчають суспільство, що є життя і після Кадирова, що прийде нова людина", – вважає він.

Конфлікт за крісло Кадирова

Олег Лісний зазначив, що вже шириться інформація серед росіян, хто міг би замінити Кадирова. Будуть з'являтись і нові прізвища. Російське населення готують до того, що ситуація в Чечні буде керованою, навіть якщо там поставлять нову людину.

Якщо не вдасться російському режиму передати цю владу якісно та ефективно, то може з'явитися якась конкуренція. Коли буде видно, що Кадиров уже "совсем плох", то може з'явитися конфлікт всередині за його крісло. Це може бути зоною нестабільності,

– припустив політолог.

Зараз Кремль намагається локалізувати цю "зону нестабільності" на самому початку та вказати, що її не може бути, тому що ситуація прогнозована, а влада з одних рук перейде в інші.

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